Pastırma sıcaklıkları ne zaman gelecek? Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporunu yayımlandı. Rapora göre yurt geneli yoğun yağış altında olacak. AFAD da 7 il için açıklamada bulundu. İşte hava durumu…

Havalar ısınacak mı, pastırma sıcaklıkları ne zaman gelecek? Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinin bazı kesimlerinde bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin edildiğini bildirdi. Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Osmaniye, Eskişehir çevreleri ile Adana ve Mersin'in kuzey, Kahramanmaraş ile Konya'nın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanaklı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Çanakkale, Balıkesir ve Yalova çevreleri ile Bilecik'in kuzey ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor. Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, güneydoğu kesimlerde mevsim normallerinin 2-5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatıdan hafif, ara sıra orta kuvvette, akşam saatlerinde Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

HAVALAR ISINACAK MI?

Meteoroloji'nin 10 - 16 Eylül 2021 haftalık hava durumu raporuna göre; Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, güneydoğu kesimlerde mevsim normallerinin 2 ile 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN 2021?

Pastırma yazı, genellikle sonbahar mevsiminin sonundaki (ekim ayının sonundan kasım ayının ortasına kadar) güneşli, hava sıcaklığının mevsime göre yüksek olduğu günler için kullanılan deyim. Bazı yıllar birkaç kez yaşanır, bazen de hiç görülmez. Genellikle birkaç gün ya da bir hafta kadar sürer. Gündüzler güneşli, hafif rüzgarlı ve puslu, geceler serin geçer; yağış olmamakla birlikte geceleri don görülebilir.

KUVVETLİ YAĞIŞ TÜM GÜN DEVAM EDECEK!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, kuvvetli yağış Marmara Bölgesi'nde etkisini gösterecek.

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda bugün sabahın ilk saatlerinden itibaren görülecek gök gürültülü sağanağın zamanla kuvvetini artırarak il genelinde gece saatlerine kadar sürmesi öngörülüyor.

Sağanağın yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kilogram/metrekare/12 saat) olacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan, bu gece saatlerinden itibaren Çanakkale ve Balıkesir’de, bugün sabah saatlerinden itibaren Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde de yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare/12 saat) sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

AFAD 7 İL İÇİN UYARI YAPTI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da "çok kuvvetli" yağış beklendiğini duyurdu.

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bugün sabahın ilk saatlerinden itibaren İstanbul'da çok kuvvetli yağış beklendiği belirtilerek, sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması çağrısında bulunuldu.

AFAD, bir başka duyurusunda ise gece saatlerinden itibaren Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde de kuvvetli yağış beklendiğini kaydederek, sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunmasını istedi.