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Havai fişek fabrikası patlamasında flaş gelişme

AA |  08 Temmuz 2020 Çarşamba - 0:54 | Son Güncelleme : 08 07 2020 - 0:56

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki patlamaya ilişkin gözaltına alınan havai fişek fabrikasının 2 sahibinden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla salıverildi.


Fabrikadaki patlamaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Sakarya  Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla dün gözaltına alınan ve jandarmadaki  işlemlerinin ardından adliyeye getirilen fabrikanın sahibi 2 kişinin savcılık  işlemleri tamamlandı.
 
Şüphelilerden baba A.R.E.C adli kontrol şartıyla serbest bırakılması,  oğlu Y.C. de tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
 
Şüpheli Y.C. "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına  neden olma" suçundan tutuklandı, A.R.E.C. ise adli kontrol şartıyla serbest  bırakıldı.
 
Süreç
 
Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde, yaklaşık 15 dönüm alana kurulu  havai fişek fabrikasında, 3 Temmuz'da saat 11.15'te meydana gelen ve kentin  birçok noktasından duyulan patlamalarda 7 kişi hayatını kaybetti, hastaneye  kaldırılan 122 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.
 
Hastanelerde, biri il dışında olmak üzere 4 kişinin tedavisi sürüyor.
 
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca patlamaya ilişkin soruşturma  kapsamında gözaltına alınan sorumlu müdür A.A, iş güvenliği uzmanı A.B ve  ustabaşı E.Ö. ile H.A.V, savcılıktaki sorgularının ardından gece saatlerinde  çıkarıldıkları Hendek Sulh Ceza Hakimliğince "taksirle birden fazla kişinin  ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan tutuklanmıştı.
 
  
 
 

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Sakarya patlama gözaltına
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