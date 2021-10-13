Havacılık alanında bir ilk! Milli uçak için ‘Demir Kuş’ geliyor

Türkiye, savunma sanayiindeki atılımlarını güçlü bir şekilde devam ettiriyor. Özellikle İHA ve SİHA’larla dünyanın dikkatini çeken, her geçen gün heyecanlandıran yeni projeler açıklanıyor. Son olarak havacılık alanında bir ilk yaşandı. "Demir Kuş" olarak adlandırılan uçuş kontrol sisteminin entegre test tesisi Şubat 2022'de faaliyete geçeceği ortaya çıktı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TUSAŞ, yerli ve milli ürünlerin daha hızlı üretilmesi için çalışma ve yatırımlarını hızlandırdı. "Demir Kuş" (Iron Bird) olarak adlandırılan uçuş kontrol sistemi entegre test tesisi ile yerli ve milli ürünlerin geliştirme, sertifikasyon ve üretim süreçlerinin hızlanması hedefleniyor. Şubat 2022'de faaliyete geçmesi planlanan tesis, Türkiye’de havacılık alanında ilk olacak.

"KRİTİK EKİPMANLARI TES EDİLECEK"

"Demir Kuş" tesisi ile özellikle HÜRJET ve farklı konfigürasyonlarının kritik sistemlerinin birbirleriyle entegre test edilmesi ve doğrulanması için güçlü bir altyapı sağlanacak. Kazanılacak kabiliyetler, Türkiye’nin beka projesi olarak adlandırılan Milli Muharip Uçak için de kullanılacak. TUSAŞ mühendislerince tasarlanan ve kurgulanan test tesisiyle uçak üzerinde kullanılacak bütün uçuş kritik ekipmanları test edilecek.

Test faaliyetlerinin sürdürüleceği sistemler arasında Uçuş Kontrol Sistemi, Hidrolik Sistem, İniş Takımı Sistemi, Elektrik Sistemi (Simülasyon ve Gerçek), Basitleştirilmiş Kokpit ve Aviyonik Sistemler yer alacak. Yaklaşık 50‘ye yakın kişinin çalışacağı tesisin 30 yılı aşkın faaliyet göstermesi hedefleniyor.

"TÜRKİYE'DE BİR İLK OLACAK"