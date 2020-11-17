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Havaalanında inanılmaz olay! Yolcu uçağı ayıya çarpttı...

Havaalanında inanılmaz olay! Yolcu uçağı ayıya çarpttı... ABD'de Alaska Havayolları’na ait yolcu uçağı Yakutat Havaalanı’na iniş yaptığı esnada pistte bulunan boz ayıya çarptı.
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