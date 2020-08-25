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Hava yolu devi açıkladı! 19 bin çalışanının işine son verecek

AA |  25 Ağustos 2020 Salı - 20:23 | Son Güncelleme : 25 08 2020 - 20:23

ABD'li hava yolu şirketi American Airlines, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının havacılık sektörünü olumsuz etkilemesi sonucu 19 bin çalışanının işine ekim ayında son vereceğini duyurdu.


American Airlines Üst Yöneticisi Doug Parker, konuya ilişkin şirket  çalışanlarına gönderdiği mesajda, 1 Ekim itibarıyla personel azaltımına  gidileceğini belirtti.
 
Mesajda, eylül sonuna kadar salgının kontrol altına alınmasının ve  hava yolu seyahatine olan talebin normale dönmesinin beklendiği ancak durumun bu  yönde gelişmediği aktarıldı.
 
Bu kapsamda, Kovid-19 salgınının havacılık sektörünü olumsuz  etkilemesi ve Maaş Destek Programı kapsamında sağlanan yardımın süresinin  eylül'de sona ermesi nedeniyle 19 bin çalışanın işine son verileceği kaydedildi.
 
Hava yolu şirketinin faydalandığı desteğin süresinin uzatılması  halinde işten çıkarmaların önüne geçilebileceği belirtildi.
 
American Airlines, temmuzda, Kovid-19 salgınının ekonomik etkileri  nedeniyle 25 bin çalışanının işinin risk altında olduğunu açıklamıştı.
 
ABD'de hava yolu şirketlerine, mart ayında, çalışanlarının maaşlarını  ödemelerine yardımcı olmak amacıyla 25 milyar dolarlık destek sağlanmıştı.
 

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American Airlines corona virüs ABD
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