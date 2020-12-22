Hava ve yüzeydeki koronavirüsleri temizliyor!

Başarı Teknolojik Sistemler Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından üretilen cihaz sayesinde hava ve yüzeylerdeki koronavirüsler protein yapıları bozularak temizleniyor.

Ankara'da bilişim ve telekomünikasyon sektörünün önde gelen firmalarından Başarı Şirketler Grubu içindeki 11 şirketten biri olan Başarı Teknolojik Sistemler Sanayi ve Ticaret AŞ, Ar-Ge çalışmasıyla Bilkent Cyberpark Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde koronavirüsleri temizleyen cihaz geliştirdi.

KAAN PureION isimli cihaz, bipolar iyon teknolojisiyle hava ve yüzeylerdeki koronavirüsleri büyük oranda etkisiz hale getiriyor.

Patent başvurusu yapılan cihazla, ortamda bulunan su buharı, pervane vasıtasıyla cihazın içindeki iyon jeneratörüne yönlendiriliyor. Su buharı, iyon jeneratörü tarafından parçalanarak pozitif ve negatif iyonlara ayrıştırılıyor. KAAN PureION tarafından ortama saçılan bu iyonlar, havadaki ve yüzeylerdeki virüslere, partiküllere ve alerjenlere yapışarak, virüsün protein yapısını bozuyor. Protein yapısı bozulan koronavirüsler, tutunamayacağından hücre içine de giremiyor. Böylece hava ve yüzeyler koronavirüslerden temizlenmiş oluyor.

Üniversite laboratuvarlarında yapılan klinik testlerle KAAN PureION'un "B" modeli ortamdaki koronavirüsleri 30 dakika içinde yüzde 97,3, "C" modeli ise yüzde 99,9 oranında temizledi.

Bağımsız laboratuvarlarda yaptırılan TS 11605 EN ISO 14644 standardına uygun testler sonucu, KAAN PureION cihazının havadaki partikülleri, toz ve polen gibi alerjenleri de 60 dakika içinde yüzde 90 oranında temizlediği belirlendi.

KAAN PureION, havayı arındırmak için ozon jeneratörü kullanmadığından, cihazın çalışması esnasında ortamda olmanın zararı bulunmuyor. Herhangi bir kurulum gerektirmeyen cihaz, "tak çalıştır" özelliğiyle kullanılabiliyor.