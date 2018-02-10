Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı ile Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars, Ağrı, Bingöl, Muş ve Tunceli çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

