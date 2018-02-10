Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Ege kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars, Ağrı, Bingöl ve Muş çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin 5 ila 9 derece üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Güney Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu 11
İstanbul: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı 12
İzmir: Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 15
Adana: Parçalı bulutlu 21
Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu 21
Samsun: Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu 13
Trabzon: Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu 13
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı 3
Diyarbakır: Parçalı bulutlu 17