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Hava savunma sistemi Korkut'un eğitim simülatörü göreve başladı

AA |  08 Ağustos 2020 Cumartesi - 14:56 | Son Güncelleme : 08 08 2020 - 14:56

Türkiye'nin katmanlı hava savunmasında görev alan Korkut Kundağı Motorlu Namlulu Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sistemi'nin eğitim simülatörü göreve başladı.


AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, HAVELSAN, Konya Hava Savunma Okulu  ve Eğitim Merkezi Komutanlığı bünyesindeki Hava Savunma Eğitim Merkezi'nde (HSEM)  kullanılmak üzere Korkut Eğitim Simülatörü'nü (Korkut-ES) geliştirerek kullanıma  sundu.
 
Korkut Seri Üretim Sözleşmesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığının  ihtiyaçlarının karşılanması ve Türkiye'nin alçak irtifa hava savunmasının  güçlendirilmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN  arasında 19 Mayıs 2016'da imzalandı. Korkut sistemleri geçen yıl envantere  girmeye başladı.
 
ASELSAN’ın ana yüklenici olduğu projede, HAVELSAN da alt yüklenici  olarak Korkut-ES'i geliştirdi.  
 
Korkut-ES, 6 farklı hava savunma ve komuta kontrol sisteminin bağımsız  ya da tümleşik konfigürasyonda eğitimlerinin verilmesini sağlayacak.
 
HAVELSAN mühendisleri tarafından geliştirilerek Konya Hava Savunma  Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Hava Savunma Eğitim Merkezi'nde kurulan  Korkut-ES, HSEM'in ilk bileşeni olma özelliğini de taşıyor.
 
Korkut-ES sayesinde gerçek sistem, mermi ve hava araçlarının yüksek  maliyetler gerektiren kullanımına gerek kalmadan gerçeğe yakın tehdit ortamında,  unsur sayısı ve saha kısıtları olmadan kullanıcı eğitimleri verilebilecek. 
 
Korkut-ES, Türkiye'nin hava savunma ihtiyaçlarının karşılanması  sürecinde geliştirilen yerli ve milli sistemlerin kullanıcı eğitimlerinin  verilmesini sağlayacak önemli bir aşama olarak kabul ediliyor.
 

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Hava savunma sistemi Korkut eğitim simülatörü
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