Hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! Bu hafta...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre yurdun batı kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Kıyı Ege ve Çanakkale çevreleri ile İç Ege, Marmara'nın güneyi ve Eskişehir çevrelerinde yarın kuvvetli rüzgar ve yer yer kısa süreli fırtına öngörülüyor.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bugün sabah saatlerinden sonra Kıyı Ege ve Çanakkale çevrelerinde güney ve güneydoğu yönlerden, zamanla İç Ege, Marmara'nın güneyi ve Eskişehir çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70, yer yer 90 kilometre/saat) tahmin ediliyor.
Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 5 Nisan Pazartesi günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Adana'nın kuzeyi, Osmaniye, Hatay, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Bayburt çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne ve Kırklareli ile akşam saatlerinden itibaren Tekirdağ, gece saatlerinden itibaren İstanbul, Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir ve Bursa'nın kuzeyi ile Yalova çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Ayrıca, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ tehlikesi uyarısı yapıldı
ÇIĞ VE KAR ERİMESİ UYARISI
Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunda kar örtüsünün bulunduğu yüksek, dik yamaçlarda, hava sıcaklıklarının artması ve yeni yağışlarla beraber kar erimesi, çığ oluşma riski bulunuyor. Ulaşımda aksamalar, heyelan, kar erimesi sebebi ile meydana gelebilecek sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
KUVVETLİ RÜZGAR ETKİLİ OLACAK!
Rüzgarın Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekiyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR
Yağışların Edirne ve Kırklareli ile akşam saatlerinden itibaren Tekirdağ, gece saatlerinden itibaren İstanbul, Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir ve Bursa'nın kuzeyi ile Yalova çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden Meteoroloji vatandaşları ulaşımda aksamalar, su baskını gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması konusunda uyardı.
MARMARA
ÇANAKKALE °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
KOCAELİ °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
EGE
A.KARAHİSAR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MANİSA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ
ADANA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
HATAY °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
ANKARA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KONYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
SİVAS °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
BOLU °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sisli, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ARTVİN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, doğusunun yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
ERZURUM °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
HAKKARİ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
VAN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?
Hava sıcaklıkları hafta başından itibaren artarken perşembe günü yeniden azalacak. Yurt genelinde hafta boyunca sağanak yağış bekleniyor. Bugün yurdun kuzey ve batı kesiminde sağanak yağış etkili olacak. İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir, Antalya, Bursa ve birçok ilde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.
Pazartesi günü yurdun kuzey ve batı kesimini etkisi altına alan sağanak yağış yayılıyor. Şanlıurfa, Mardin, Siirt ve Batman dışında yurt genelinde yağışlı ve bulutlu bir hava etkili olacak.
Sağanak yağış salı günü yurdu terk edecek. Yurdun kuzey kesiminde sağanak yağış etkili olacak. İstanbul, Bursa, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bolu, Karabük, Kastamonu, Gümüşhane, Bayburt, Rize, Artvin, Ardahan ve Kars'ta sağanak yağış etkili olacak. Hava sıcaklığı ise artacak. Antalya ve İzmir'de hava sıcaklığı 22 dereceye kadar çıkacak.
Çarşamba günü sağanak yağış gittikçe etkisini azaltıyor ama İstanbul'u terk etmiyor. Ege'nin kıyı bölgelerinde ve Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sağanak yağış etkisini gösterecek.
Çarşamba günü yurdu terk eden sağanak yağış perşembe günü yine etkisini gösterecek. Hava sıcaklıklarının düşeceği perşembe günü yurdun büyük kısmı sağanak yağışın etkisi altında olacak.
FERİBOT SEFERLERİNE HAVA ENGELİ
Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'nde bugün beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.