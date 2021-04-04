Hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! Bu hafta...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika uyarısı geldi. Yurt genelinde hafta boyunca kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli fırtına etkili olacak. Su baskını riski bulunuyor. Meteoroloji şiddetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek ağaç devrilmesi, çatı uçması ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması konusunda vatandaşları uyardı. Peki, Hava nasıl olacak? İşte MGM il il hava durumu tahminleri!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre yurdun batı kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Kıyı Ege ve Çanakkale çevreleri ile İç Ege, Marmara 'nın güneyi ve Eskişehir çevrelerinde yarın kuvvetli rüzgar ve yer yer kısa süreli fırtına öngörülüyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bugün sabah saatlerinden sonra Kıyı Ege ve Çanakkale çevrelerinde güney ve güneydoğu yönlerden, zamanla İç Ege, Marmara'nın güneyi ve Eskişehir çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70, yer yer 90 kilometre/saat) tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 5 Nisan Pazartesi günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

ÇIĞ VE KAR ERİMESİ UYARISI

Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunda kar örtüsünün bulunduğu yüksek, dik yamaçlarda, hava sıcaklıklarının artması ve yeni yağışlarla beraber kar erimesi, çığ oluşma riski bulunuyor. Ulaşımda aksamalar, heyelan, kar erimesi sebebi ile meydana gelebilecek sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

KUVVETLİ RÜZGAR ETKİLİ OLACAK!

Rüzgarın Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekiyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Yağışların Edirne ve Kırklareli ile akşam saatlerinden itibaren Tekirdağ, gece saatlerinden itibaren İstanbul, Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir ve Bursa'nın kuzeyi ile Yalova çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden Meteoroloji vatandaşları ulaşımda aksamalar, su baskını gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması konusunda uyardı.

MARMARA

ÇANAKKALE °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

EGE

A.KARAHİSAR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MANİSA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

ADANA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

HATAY °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

ANKARA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

SİVAS °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

BOLU °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sisli, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, doğusunun yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

ERZURUM °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

HAKKARİ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?

İzmir, Hava sıcaklıkları hafta başından itibaren artarken perşembe günü yeniden azalacak. Yurt genelinde hafta boyunca sağanak yağış bekleniyor. Bugün yurdun kuzey ve batı kesiminde sağanak yağış etkili olacak. İstanbul başta olmak üzere Ankara Antalya , Bursa ve birçok ilde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Mardin, Pazartesi günü yurdun kuzey ve batı kesimini etkisi altına alan sağanak yağış yayılıyor. Şanlıurfa Siirt ve Batman dışında yurt genelinde yağışlı ve bulutlu bir hava etkili olacak.

Sağanak yağış salı günü yurdu terk edecek. Yurdun kuzey kesiminde sağanak yağış etkili olacak. İstanbul, Bursa, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bolu , Karabük, Kastamonu , Gümüşhane, Bayburt, Rize, Artvin, Ardahan ve Kars 'ta sağanak yağış etkili olacak. Hava sıcaklığı ise artacak. Antalya ve İzmir'de hava sıcaklığı 22 dereceye kadar çıkacak.

Çarşamba günü sağanak yağış gittikçe etkisini azaltıyor ama İstanbul'u terk etmiyor. Ege'nin kıyı bölgelerinde ve Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sağanak yağış etkisini gösterecek.

Çarşamba günü yurdu terk eden sağanak yağış perşembe günü yine etkisini gösterecek. Hava sıcaklıklarının düşeceği perşembe günü yurdun büyük kısmı sağanak yağışın etkisi altında olacak.

FERİBOT SEFERLERİNE HAVA ENGELİ