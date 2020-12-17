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Hava kuvvetleri, MTA Oruç Reis'e 737 saat koruma sağladı

DHA |  17 Aralık 2020 Perşembe - 16:27 | Son Güncelleme : 17 12 2020 - 16:27

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın MTA Oruç Reis'e Doğu Akdeniz'de 737 saat 30 dakika uçuş ve 134 sorti ile koruma sağladığını duyurdu.


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Hava Kuvvetlerimiz; MTA ORUÇ REİS'e Doğu Akdeniz'de 737 saat 30 dakika uçuş ve 134 sorti ile koruma sağladı. F- 16'lar 62 sorti ile 166 saat 30 dakika, HİK (E- 7T) uçaklarımız 67 sorti ile 544 saat 40 dakika, KC- 135R tanker uçaklarımız 5 sorti ile 26 saat 20 dakika havada görev yaptı" denildi.
 

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Oruç Reis Hava kuvvetleri Milli Savunma Bakanlığı
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