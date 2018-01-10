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Hava Kuvvetleri 'mahrem imamları' davasında tanıklar dinlendi

AA |  10 Ocak 2018 Çarşamba - 20:20 | Son Güncelleme : 10 01 2018 - 20:20

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik 76 "mahrem imam" ile 81 askeri personelin yargılanmasına devam edildi.


Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları  Yerleşkesi'nde görülen duruşmaya sanıklar, avukatları ve yakınları ile TBMM Başbakanlık ve Milli Savunma Bakanlığı avukatları katıldı.
 
Tutuklu sanıkların ve avukatların tahliyeye yönelik beyanlarının  alınmasıyla devam edilen duruşmada, iddia makamının görüşünü alan mahkeme, ara  karar için verilen molanın ardından kararları açıkladı.
 
Buna göre, bazı sanıkların mal varlığı üzerindeki tedbirin  kaldırılması ve tutuksuz sanıkların adli kontrol şartlarının kaldırılması  talepleri reddedildi.
 
 
Mahkeme, tutuklu yargılanan sanıklardan Osman Mızrak, Ömer Faruk  Ünsal, Selim Çamur, Ahmet Fakıoğlu, Sinan Metin, Mehmet Yiğitgül, İbrahim Aygül,  Ömer Faruk Gümüş, Serdar Dingeç, İdris Yarkın, Muhammet Alkan, Mustafa Durak,   Asım Göktaş, Rasim Çelik ve Abdullah Özen'in "mevcut delil durumu" ve "uzun  tutukluluk süresini" göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi.
 
  
 

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Hava Kuvvetleri dava mahrem imam
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