Hava Kuvvetleri 'mahrem imamları' davasında tanıklar dinlendi

Tutuklu sanıkların ve avukatların tahliyeye yönelik beyanlarının alınmasıyla devam edilen duruşmada, iddia makamının görüşünü alan mahkeme, ara karar için verilen molanın ardından kararları açıkladı.

Buna göre, bazı sanıkların mal varlığı üzerindeki tedbirin kaldırılması ve tutuksuz sanıkların adli kontrol şartlarının kaldırılması talepleri reddedildi.

Mahkeme, tutuklu yargılanan sanıklardan Osman Mızrak, Ömer Faruk Ünsal, Selim Çamur, Ahmet Fakıoğlu, Sinan Metin, Mehmet Yiğitgül, İbrahim Aygül, Ömer Faruk Gümüş, Serdar Dingeç, İdris Yarkın, Muhammet Alkan, Mustafa Durak, Asım Göktaş, Rasim Çelik ve Abdullah Özen'in "mevcut delil durumu" ve "uzun tutukluluk süresini" göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi.