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Hava kirliliği yaşam süresini 9 yıla kadar kısaltıyor

AA |  02 Eylül 2021 Perşembe - 17:50 | Son Güncelleme : 02 09 2021 - 17:50

Hindistan’da tehlikeli boyutlara ulaşan hava kirliliğinin milyonlarca insanın yaşam süresini 9 yıla kadar kısaltabileceği bildirildi.


CNN’in haberine göre, Chicago Üniversitesi Enerji Politikası Enstitüsü  (EPIC) tarafından yayınlanan çalışma, yaklaşık 1,3 milyarlık Hindistan nüfusunun  tamamının, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından belirlenen kirlilik seviyesini  aşan tehlikeli düzeyde bir kirlilikle karşı karşıya olduğunu ortaya koydu. 
 
Hindistan hükümeti, 2019 yılında hava kirliliğini 2024 yılına kadar  yüzde 30 düşürmek için ulusal temiz hava kampanyası başlattı. 
 
Söz konusu çalışmada, özellikle ülkenin batısındaki Maharaştra eyaleti  ve orta kesimindeki Madhya Pradeş eyaletinde hava kirliliğinin daha da kötü  seviyelere ulaştığı belirtildi. 
 
Çalışmada, Hindistan'da oldukça tehlikeli boyutlara ulaşan hava  kirliliğinin, milyonlarca insanın yaşam süresini 9 yıla kadar azaltılabileceği  değerlendirmesinde bulunuldu. 
 
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi’deki kirlilik seviyesinin de oldukça  yüksek olduğunu ortaya koyan çalışmada, hava kirliliğinin boyutunun DSÖ  kriterlerine inmesiyle Yeni Delhi sakinlerinin yaşam sürelerine 10 yıl kadar  eklenebileceği yorumu yapıldı. 
 
EPIC'nin çalışmasına göre, Hindistan’daki hava kirliliğinin ülke  nüfusunun yüzde 40’ına tekabül eden yaklaşık 520 milyon insanın yaşam süresini  kısalttığı tahmin ediliyor. 
 
  

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