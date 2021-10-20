Hava kirliliği cildi olumsuz etkiliyor!

Hava kirliliği, sigara, yaşlanmaya bağlı elaskiyet kaybı ve mevsimsel değişiklikler gibi bir dizi faktör cildi olumsuz etkiliyor. Tüm bu olusuzluklara rağlan cildin parlaklığını, aydınlığını, nem oranını, kırışıklıkları, elastikiyetini, gözenek açıklığı, kalınlığını ve homojen görünümünü sağlamak mümkün. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahı Doç.Dr.İbrahim Aşkar hava kirliliğinin cilt üzerindeki olumsuz etkilerini anlattı, önerilerde bulundu.

Hava kirliliğinin cildi olumsuz etkilediğini belirten Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahı Doç.Dr.İbrahim Aşkar konu hakkında önemli bilgiler verdi.

SİGARA, HAVA KİRLİLİĞİ VE GÜNEŞ OLUMSUZ ETKİLİYOR

Yaşlanma ile birlikte uzun süre dış etkenlere maruz kalan ciltte elastikiyet kaybı, hücre yenilenmesi ve doku beslenmesinde azalma, kırışıklık, kılcal damar artışı, gözenek açıklığında artış, sarkma, lekeler gibi sorunlar ortaya çıkar. Özellikle sigara, hava kirliliği, UV ışınları, kuru ve rüzgarlı hava koşulları ciltte serbest oksijen radikallerinin artmasına neden olur.

KIRIŞIKLIKLARI VE ELASTİKİYET KAYBINI ONARAN YÖNTEM!

Mezoport içerdiği hyalüronik asit, 12 vitamin, özellikle antioksidan etkili aminoasitlerin de olduğu yirmiden fazla aminoasit, koenzimler, DNA, polipedtidler, glutatyon, gingko biloba, mannitol, DMAE, organik silika, traneksamik asit ve botoks ile cildin parlaklığını, aydınlığını, nem oranını, kırışıklıkları, elastikiyetini, gözenek açıklığı, kalınlığını ve homojen görünümünü belirgin şekilde onarmaktadır. İçerdiği ürünler ile cildin problemlerini hem onarmakta hem de dengelemektedir.

15 GÜN ARA İLE UYGULANIYOR!

Mezoport cildin yıpranma oranına göre, 15 gün ara ile 2 veya 3 seans şeklinde uygulanmaktadır. Cildin canlığı ve ışıltısı artmakta, kırışıklık ve kuruluğu azalmaktadır. İlk seanstan hemen birkaç gün içinde etkisini gösteren mezoportun etkisini koruyabilmek için 6 ayda bir seans koruma seansı yapılmalıdır. Her yaşta ve her mevsim 24 saat uygulanabilen bir uygulama olup, iğne yerlerinde morluk olmadığı sürece güneşten koruma ihtiyacı göstermez. İğne deliklerinin olduğu yerde morluk varsa, morluk geçinceye kadar güneş ışınları ve solaryumdan uzak durmak gerekir.