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Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı

03 Temmuz 2020 Cuma - 9:17 | Son Güncelleme : 03 07 2020 - 9:20

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Erzurum, Kars, Ardahan, Bayburt ve Artvin çevreleri, Rize'nin iç kesimleri ile Van ve Hakkari'nin doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Türkiye'nin genelinde ise sıcak hava etkisini arttıracak.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.
 
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
 
Ankara: Az bulutlu 33
 
İstanbul: Az bulutlu ve açık 31
 
İzmir: Az bulutlu ve açık 36
 
Adana: Az bulutlu ve açık 37
 
Antalya: Az bulutlu ve açık 36
 
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 28
 
Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu 27
 
Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
 
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38

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