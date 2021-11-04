Bilim Kurulu’ndan aşı kararı! Hatırlatma dozu uygulanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mRNA aşısı olanlara hatırlatma dozu uygulanacağını duyurdu. Uygulanacak hatırlatma dozunda risk grupları öncelikli olacak. Bilim Kurulu’ndan çıkan karar sonrasında pek çok kişi de hatırlatma dozunun ne olduğunu araştırıyor. Peki, Hatırlatma dozu nedir? Aşıda hatırlatma dozu ne zaman yapılacak? Hatırlatma dozu için 2. aşıdan sonra kaç ay geçmesi gerekiyor? Hatırlatma dozunda risk grupları kimler? İşte detaylar…

Türkiye’nin koronavirüsle mücadelesi devam ederken 3. doz aşı kararı alındı. Bilim Kurulu daha önce mRNA olan riskli gruplara hatırlatma dozu olarak 3. doz aşı uygulanması kararı aldı. Bilim Kurulu toplantısının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mRNA aşısı olanların 3. doz aşıların yapılmasının uygun olacağını duyurdu. Peki, Hatırlatma dozu nedir? Aşıda hatırlatma dozu ne zaman yapılacak? Hatırlatma dozu için 2. aşıdan sonra kaç ay geçmesi gerekiyor? Hatırlatma dozunda risk grupları kimler? İşte detaylar…

HATIRLATMA DOZU NEDİR?

Aşılarda belirli bir süre sonra azalan antikor oranını yeniden artırmak ve eski seviyesine ulaştırmak için hatırlatma dozu, pekiştirme dozu ya da Rapel dozu denilen aşılar vuruluyor. Koronavirüs aşılarında halihazırda belirli aralıklarla 2 doz aşı vurulduğu için hatırlatma dozu uygulanmaya başlarsa bu da üçüncü doz anlamına gelecek. Pekiştirme aşısıyla birlikte antikor seviyesi yeniden artacağı için vücut koronavirüse karşı yeniden direnç kazanacak.

HATIRLATMA DOZU NE ZAMAN YAPILMALI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mRNA aşısı olup, 2. doz üzerinden 6 ay geçmiş kişilere 3. doz aşıların yapılmasının uygun olacağını duyurdu.

HATIRLATMA DOZUNDA RİSK GRUPLARI KİMLER?