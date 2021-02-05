Gazetevatan.com » Magazin » Hatice, Burcu Özberk'i eleştirdi! 'Bu da moda oldu, evlenmeden...'
Hatice, Burcu Özberk'i eleştirdi! 'Bu da moda oldu, evlenmeden...'
Şarkıcı Hatice, "Evlenmeyi düşünmüyorum ama kendime güvenirsem babasız bir çocuğu dünyaya getirebilirim. Yumurtalıklarımı dondurmayı düşünüyorum" diyen oyuncu Burcu Özberk'e tepki gösterdi.
Son olarak 'Çocukluk' dizisi ile ekranda olan Burcu Özberk, geçtiğimiz gün evlilik ve çocuk sahibi olma konusunda gelen sorular üzerine dikkat çeken bir açıklamada bulundu.