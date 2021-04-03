Hatayspor Galatasaray maçı ne zaman? Hatayspor Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Hatayspor Galatasaray maçı saati ve kanalı!

Süper Lig heyecanı devam ediyor. Galatasaray , Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Peki, Hatayspor Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Hatayspor Galatasaray maçı kanalı, saati ve muhtemel 11'leri...

Süper Lig'in 32. haftasında Atakaş Hatayspor sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. 31 haftayı geride bırakan Süper Lig'te Galatasaray 19 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgiyle 61 puan topladı. Galatasaray, yeni haftaya lider Beşiktaş 'ın 3 puan gerisinde 2. sırada başlıyor. Karşılaşmanın detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Hatayspor Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Hatayspor Galatasaray maçı kanalı, saati ve muhtemel 11'leri...

HATAYSPOR GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Hatayspor Galatasaray maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak..

GALATASARAY'DAN HATAYSPOR MAÇINA DEV PRİM

Hatayspor karşılaşması öncesi Galatasaray yönetimi de elini taşın altına koydu.

Başkan Mustafa Cengiz ve ekibi, zorlu mücadeleye takımı motive etmek için Alanya deplasmanında olduğu gibi Hatayspor galibiyetine 1 milyon TL prim verme kararı aldı.

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FATİH TERİM VE ÜMİT DAVALA CEZALI

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yardımcı antrenör Ümit Davala, Hatayspor müsabakasında yedek kulübesinde yer alamayacak.

Ligin 31. haftasındaki Çaykur Rizespor müsabakasından sonra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun 2'şer maç ceza verdiği Terim ile Davala, karşılaşmayı tribünden takip edecek.

Galatasaray'ın başında yardımcı antrenörlerden Levent Şahin olacak.

GALATASARAY'DA 6 EKSİK

Galatasaray, Atakaş Hatayspor'a karşı 6 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sarı-kırmızılı ekipte savunma oyuncuları DeAndre Yedlin, Christian Luyindama ve Marcao, cezaları nedeniyle forma giyemeyecek. Sakatlığı süren Kerem Aktürkoğlu da Hatayspor mücadelesinde yer alamayacak.

Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı da yarınki müsabakada sahaya çıkamayacak.

Sarı-kırmızılı ekipte ayrıca Ryan Babel ve Oghenekaro Etebo, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki futbolcu da yarınki karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda 34. haftadaki Medipol Başakşehir maçı öncesi cezalı duruma düşecek.

SÜPER LİG TARİHİNDE İKİNCİ KARŞILAŞMA

Galatasaray ile Hatayspor, Süper Lig tarihinde 2. kez karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de ilk kez mücadele eden bordo-beyazlılarla ilk maçını sezonun 11. haftasında Türk Telekom Stadı'nda oynadı. Galatasaray, iki takım arasındaki ilk randevudan 3-0'lık skorla galip ayrıldı.

SON 4 MAÇTA 8 PUAN KAYBETTİ

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de son 4 haftada kaybettiği puanlarla şampiyonluk yarışında ciddi yara aldı.

Ligde 20 ile 27. haftalar arasında 8 maçlık galibiyet serisi yakalayan sarı-kırmızılılar, son 4 müsabakada istediği sonuçları elde edemedi. 28. haftada MKE Ankaragücü'ne 2-1 yenilmesiyle galibiyet serisi sona eren Galatasaray, 29. haftada Demir Grup Sivaspor'la 2-2 berabere kaldı. 30. haftayı 3-0'lık Hes Keblo Kayserispor galibiyetiyle kapatan sarı-kırmızılılar, 31. haftada ise Çaykur Rizespor'a 4-3 yenildi.

Galatasaray, söz konusu süreçte alması muhtemel 12 puanın sadece 4'ünü hanesine yazdırabildi.