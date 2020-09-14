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Hatayspor - Başakşehir maçı ne zaman? Hatayspor Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta oynanacak?

14 Eylül 2020 Pazartesi - 9:54 | Son Güncelleme : 14 09 2020 - 10:00

Süper Lig'in açılış haftasında haftanın son maçı Hatayspor ve Başakşehir arasında olacak. Ev sahibi Hatayspor Süper Lig tarihindeki ilk galibiyetini almak için, son şampiyon Başakşehir ise deplasmanda galibiyeti devam ettirmek için mücadele edecek. Peki, Hatayspor - Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta?


Süper Lig yeni sezon heyecanı devam ediyor. Futbolseverler ligin son şampiyonu Başakşehir ile bu yıl Süper Lig'e yükselen Hatayspor mücadelesini izlemek için sabırsızlanıyor. 2019 sezon şampiyonunu yenmek isteyen Hatayspor, Başakşehir'i ağırlıyor. Peki, Hatayspor - Başakşehir maçı ne zaman? Hatayspor - Başakşehir  maçı saat kaçta, hangi kanalda?

HATAYSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Hatayspor ve Başakşehir maçı 14 Eylül Pazartesi (bugün) saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma, Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanacak. Maçın hakemi, Mete Kalkavan olacak. Mete Kalkavan'ın yardımcılıklarını ise  Süleyman Özay ve Candaş Elbil üstlenecek. 

Mücadele, beIN SPORTS HD 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

 

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