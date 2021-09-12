İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, insan kaçakçılığına yönelik Antakya ve Reyhanlı ilçelerinde operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 187 kaçak göçmen yakalandı, A.M.A., M.Y. ile A.Y. de gözaltına alındı. Kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere Hatay İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.M.A. tutuklandı, M.Y. ve A.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Hatayda 187 kaçak göçmen yakalandı
DHA | 12 Eylül 2021 Pazar - 12:02 | Son Güncelleme : 12 09 2021 - 12:02