Hatay yangını son durum: Hatay yangını neden çıktı? Hatay yangınının sebebi sabotaj mı, kim yaptı PKK mı?

Hatay yangını son durum gelişmeleri yakından takip ediliyor. Hatay yangını söndürüldü mü, kontrol altına alındı mı, sorularına yanıt aranıyor. Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan İskenderun ve Arsuz ilçelerine sıçrayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor Yangına şiddetli rüzgar nedeniyle havadan güçlükle müdahale ediliyor. Öte yandan terörle mücadele operasyonları ile sıkıştıkları yerden kıpırdayamayan terör örgütü PKK ve YPG sempatizanları, sosyal medyada Hatay yangını üzerinden provokasyon yapmaya başladı. Sosyal medya üzerinden yayınlanan görüntüler Hatay yangını sabotaj mı? Hatay yangınını kim yaptı, PKK mı? sorularını akıllara getirdi. Peki, Hatay yangının sebebi ne, Hatay yangını neden çıktı? İşte Hatay yangını son durum…

Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan İskenderun ve Arsuz ilçelerine sıçrayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Sarımazı Mahallesi'nde çıkan ve rüzgarında etkisiyle yayılan yangını söndürme çalışmalarına günün ilk ışıklarıyla yeniden başlandı. Arsuz ilçesi Nergiz Mahallesi'nde etkisini gösteren yangına karadan müdahale devam ediyor. Bazı yerleşim yerlerinde hasara neden olan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Öte yandan yangına şiddetli rüzgar nedeniyle havadan müdahale edilmekte güçlük çekiliyor. İhbar üzerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince bölgeye helikopter, arazöz, su tankı ve dozer yönlendirildi. Bazı yerleşim yerleri emniyet güçleri tarafından tedbir amaçlı tahliye edildi. Bir bina ile önünde duran araçlar yangın nedeniyle zarar gördü. Alevler, İskenderun ilçesindeki Şekere ve İsmet İnönü mahalleleri ile bir antrepo sahasına sıçradı. Diğer yandan Hatay yangını ile ilgili sosyal medyada yayınlanan görüntüler büyük tepki çekti. Görüntüler yangının PKK tarafından çıkarıldığı ve sabotaj olduğu düşüncelerini kuvvetlendirdi. Hatay yangını neden çıktı? Hatay yangınının sebebi sabotaj mı, kim yaptı PKK mı? Hatay yangını son durum…

HATAY'DAKİ YANGINDA SON DURUM: YANGININ SIÇRADIĞI BİNADA TÜP PATLADI

Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan alevler Belen'in Petek Mahallesinde bulunan bir siteye ulaştı. Alevler nedeniyle bir dairede tüp patlarken, bir binada alevlere maruz kaldı.

Bir otomobilinde kül olduğu yangında ekipler yerleşim yerlerini korumak için teyakkuza geçti.

Yangının karayoluna tekrar yaklaşması nedeniyle Belen-İskenderun karayolu trafiğe kapatıldı.

Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Yangının olduğu bölgeden son gelişmeleri aktaran NTV ekibinden Osman Terkan ve kameraman Cumhur Çatkaya "İskenderun ve Belen'de yangın kontrol altına alındı. Arsuz'da müdahaleler henüz sürüyor" dedi.

BELEN İLÇESİNDE YANGIN TEKRAR ALEVLENDİ

Katıldığı TV programında Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül "Dün gece Belen'de yangını kontrol altına almıştık, soğutma çalışmaları yapmıştık. Ancak bugün on iki buçuk gibi bazı görgü tanıkları üç tane molatof kokteyli atıp kaçıldığını görmüşler. 1500 dekarlık alanda yangın hasar oluşturdu ve sekiz hafif yaralı var" dedi.

HATAY YANGIN SEBEBİ: KİM YAPTI, PKK MI, YANGIN SABOTAJ MI?

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş "organize ve sabotaj ihtimali çok yüksek. Dün gece ikide soğutma çalışmalarını bitirdiğimiz üç yerde aynı anda tekrar yangın çıkması bunun planlı bir olay gibi olduğunu gösteriyor. Çok farklı noktalarda belki de eş zamanlı çıkan bu yangınlar için sadece rüzgarla yayıldı demek yetersiz" dedi.

Yangının şu an için başka ilçelere yayılması gibi bir durum olmadığını belirten Savaş "şu an da sadece üç ilçede yangın var. Üç ilçenin farklı farklı noktalarında yangın olduğu için ekiplerimizi tek bir bölgeye yönlendiremiyoruz. Yangın bölgelerinden tahliye edilen vatandaşlardan gidecek yerleri olmayanları misafirhanelerimze yönlendirdik" dedi.

Terörle mücadele operasyonları ile sıkıştıkları yerden kıpırdayamayan terör örgütü PKK ve YPG sempatizanları, sosyal medyada Hatay yangını üzerinden reklam peşine düştü.

Hatay'ın Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi yakınlarında dün sabah saatlerinde başlayıp, yerleşim yerleri ve İskenderun ilçesine de sıçrayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Yüzlerce ekip hem karadan hem de havadan yangına müdahale ederken, PKK ve YPG’li hesaplar sosyal medya üzerinden terör propagandası yapmaya başladı.

Memed Drews K isimli bir hesap Türk askerlerinin bulunduğu karargahı hedef gösterirken yapılan yorumlar dehşete düşürdü. Öte yandan, 2 kişinin ormanlık bir alanda yangın çıkarıp gittiği görüntülerde sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.