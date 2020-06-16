16 Haziran 2020 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 111.275 1.57 EURO 7,7370 0.11
USD 6,8480 0.27 ALTIN 380,910 0.64
CANLI BORSA
TÜMÜ

Hatay Valiliği: 11 bombalı eylemi gerçekleştiren teröristler yakalandı

AA |  16 Haziran 2020 Salı - 15:06 | Son Güncelleme : 16 06 2020 - 15:20

Araç yakma ve 11 bombalı eylemi gerçekleştiren YPG/PKK terör örgütü mensubu 7 zanlı, Suriye'nin Afrin bölgesinde 2 hücre evine yapılan operasyonda yakalandı.


Hatay Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Afrin koordinatör  Emniyet Müdürlüğünce Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde gerçekleştirilen istihbarat  çalışmaları sonucunda 2 hücre evine operasyon düzenlendiği belirtildi.
 
Operasyonda, YPG/PKK terör örgütü mensubu 7 teröristin yakalandığı  bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
 
"3 araç yakma ve 11 bombalı eylemi gerçekleştiren YPG/PKK terör örgütü  mensubu 7 şahıs, Afrin'deki 2 hücre evine yapılan operasyonda yakalanmıştır.  Ayrıca hücre evinde yapılan aramalarda, eylemlerde kullanılmak amacıyla bomba  yapımında kullanılan 25 kilogram TNT, 8 elektrikli kapsül ile parça tesiri  amacıyla özel olarak kesilip ufaltılmış metal çivi parçaları olan bomba yapım  malzemeleri ele geçirilmiştir."
 
  
 

ETİKETLER

hatay bomba pkk
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.