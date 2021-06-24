Hatay stadı ne zaman açılacak? Hatay stadyumu kapasitesi kaç, Hatay yeni stadyumu nerede? Hatay stadyumu açılış maçı belli mi?

Hatay Stadyumu kapasitesi, nerede olduğu ve açılacağı tarih merak ediliyor. Atakaş Hatayspor'un iç saha maçlarına ev sahipliği yapacak yeni stat hizmete girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın stadyumun açılışını yapacak. Peki, Yeni Hatay Stadyumu nerede, Hatay stadı ne zaman açılacak?

Hatayspor'un yeni stadyumu hizmete açıldı. Atakaş Hatayspor'un iç saha maçlarını oynayacağı yeni stat yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılacağı törenle açılacak. Peki, Hatay Stadyumu kapasitesi kaç, Hatay yeni Stadyumu nerede?

HATAY STADYUMU KAPASİTESİ KAÇ?

Atakaş Hatayspor'un iç saha maçlarına ev sahipliği yapacak 25 bin kapasiteye sahip. 24 adet loca da bulunuyor. Zemini doğal çim olacak yeni stat bin 500 araçlık otopark alanına da sahip olacak.

HATAY YENİ STADI MALİYETİ NE KADAR?

142 milyon 900 bin liraya mal oldu. Sadece futbol değil, basketboluyla, voleyboluyla, tenisiyle her branşa hizmet edecek.

YENİ HATAY STADYUMU NEREDE?