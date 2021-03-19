Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi sözleşmeli personel alıyor! Sağlık personeli alımı şartları!

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayınlandı. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi'ne hemşire kadrosuna sözleşmeli personel alınacak. Adaylar için puan sınırı aranmıyor. Yerleştirme işlemlerinde, lisans mezunları için 2020/KPSS P3 puan türüne bakılarak değerlendirme yapılacak. Peki, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi personel alımı ilanı ve Hemşire alımı 2021 başvuru şartları...

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi personel alımı ilanı yayınlandı. Resmi Gazete 'de yayınlanan ilana göre, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi'ne hemşire kadrosuna 2020/KPSS P3 puan türüne bakılarak sözleşmeli personel alınacak. Peki, Hemşire alımı 2021! Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi personel alımı şartları!

HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular; ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günden itibaren elektronik ortamda, üniversitemiz web sayfasında (www.hmku.edu.tr / www.mku.edu.tr) ilan edilecek link üzerinden e-Devlet şifresi kullanılarak 15 gün içerisinde yapılacak. Adaylar sistemde kayıtlı formda ilgili alanları doldurup, istenen belgeleri sisteme okunaklı olacak şekilde yükleyecekler. Koronavirüs salgını nedeniyle şahsen veya posta yoluyla başvuru kabul edilmeyecek olup, bu şekilde başvuru yapan adayların başvuruları geçersiz sayılacak

HEMŞİRE ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye

fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

f) Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kurumlarıyla ilişiği kesilmemiş olmak veya sözleşmesi fesih edilmemiş olmak,

g) Gece veya gündüz vardiyalı çalışmaya engel hali bulunmamak.

2- Herhangi bir Kurumda 4/B sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden; hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda belirlenen istisnalar hariç, sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren en az bir yıl

geçmiş olmak.

3- 2020 KPSS (B gurubu) sınavına girmiş olmak.

4- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1- Öğrenim belgesi (Diploma, Geçici Mezuniyet Belgesi veya e-Devletten indirilecek mezun belgesi karekod ve barkodu okunaklı olacaktır)

2- KPSS sonuç belgesi (ÖSYM sorgulama kodu belirgin olacaktır)

3- Nüfus cüzdanı fotokopisi

4- Fotoğraf

HEMŞİRE ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi personel alımıYerleştirme işlemlerinde, lisans mezunları için 2020/KPSS P3 puan türüne bakılarak değerlendirme yapılacak. r. Puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde yaşı büyük olan adaya öncelik tanınacak. Atanmaya hak kazanan adaylar ile işe başlamaları için gerekli evrakın teslim edileceği yer ve zaman gibi açıklamalar başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 10 (on) iş günü içerisinde (www.hmku.edu.tr / www.mku.edu.tr) web adresinde ilan edilecek. Adayların çağrılmasında ayrıca tebligat yapılmayacak.