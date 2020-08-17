Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi KPSS'siz 100 sürekli işçi alıyor! Başvurular nasıl yapılır?

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi sürekli işçi pozisyonunda istihdam edilmek üzere İŞKUR aracılığıyla sürekli işçi alımı yapacak. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nin yayınlanan ilanına göre en az ilköğretim mezunu 100 temizlik görevlisi ile hasta ve yaşlı bakım elemanı alınacak. Sürekli işçi alımında KPSS şartı bulunmuyor. Peki, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi sürekli işçi alımı başvuruları nasıl yapılır? İşte Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi temizlik görevlisi ve bakım elemanı başvuru şartları ve ilanın detayları...

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iş yerlerinde sürekli işçi pozisyonunda istihdam edilmek üzere İŞKUR aracılığıyla temizlik görevlisi ile hasta ve yaşlı bakım elemanı alınacak. Peki, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi temizlik görevlisi ve bakım elemanı başvuruları nasıl yapılır? İşte Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi sürekli işçi alımı başvuruları...

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iş yerlerinde sürekli işçi pozisyonunda istihdam edilmek üzere sürekli işçi alınacak. İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirilecek başvurularda KPSS şartı aranmıyor. Başvuru yapacak adayların en az ilköğretim mezunu olmaları gerekiyor.

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

İlan şartlarını taşıyan adaylar, 17 - 21 Ağusyos tarihleri arasında başvurularını Hatay Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü/Hizmet Merkezlerinden veya www.iskur.gov.tr internet adresinden yapabilecek. İş-Kur tarafından Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'ne bildirilen genel ve öncelikli listeden ilan edilen açık iş sayısının 4'er (dört) katı asıl ve 4'er (dört) katı yedek aday sözlü sınava girecek. Kesin aday listesi noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecek. Kura işlemi yönetmelik gereği noter huzurunda 0 Eylül 2020 Perşembe günü saat 9.30’da Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Atatürk Konferans Salonunda yapılacak. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğine göre kura sonucu belirlenen adaylara sözlü sınav yapılacak. . Sözlü sınav; görev konularına ilişkin bilgi düzeyi, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu ve genel kültüre ilişkin konularda yapılacaktır. Asıl ve

yedek aday listeleri puan sıralamasına göre belirlenecek.

TEMİZLİK GÖREVLİSİ (ENGELLİ) (5 KİŞİ)

1. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş, 35 yaşını doldurmamış olmak (17/08/1985 tarihinden sonra, 21/08/2002 tarihinden önce doğmak).

2. En az ilkokul mezunu olmak.

3. İlgili mevzuata göre, yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporuyla en az yüzde kırk (%40) oranında engelli olduğunu belgelendirmek.

4. Talepler Hatay ili düzeyinde karşılanacak olup, ilan tarihi itibariyle Hatay’da ikamet edenlerin başvuruları kabul edilecektir. Adaylar ilçeler dahil tüm birimlerde görevlendirilebilecektir

TEMİZLİK GÖREVLİSİ (15 KİŞİ)

1. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş, 35 yaşını doldurmamış olmak

2. En az ilkokul mezunu olmak.

3. Başvuru yapacak personelin temizlik görevini (Üniversitemiz birimlerinin iç ve dış mekanlarının park ve bahçeler dahil temizlenmesi, çöp ve atıkların toplanması, taşınması, eşya, malzeme taşınması, evrak taşıma, gönderme vb. işleri) yapmasına engel sağlık sorununun (ruhsal ve fiziksel) bulunmaması gerekmektedir.

4. Talepler Hatay ili düzeyinde karşılanacak olup, ilan tarihi itibariyle Hatay’da ikamet

edenlerin başvuruları kabul edilecektir. Adaylar ilçeler dahil tüm birimlerde görevlendirilebilecektir.

TEMİZLİK GÖREVLİSİ (40 KİŞİ)

1. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş, 35 yaşını doldurmamış olmak

(17/08/1985 tarihinden sonra, 21/08/2002 tarihinden önce doğmak).

2. En az ilkokul mezunu olmak.

3. Başvuru yapacak personelin temizlik görevini (Üniversitemiz hastanelerinin tüm iç ve

dış mekanlarının park ve bahçeler dahil temizlenmesi, çöp ve her türlü atığın toplanması, tasnifi,

taşınması, eşya, malzeme, hasta, numune vb. taşınması, evrak taşıma, tasnif, gönderme, vb. işleri)

yapmasına engel sağlık sorununun (ruhsal ve fiziksel) bulunmaması gerekmektedir.

4. Talepler Hatay ili düzeyinde karşılanacak olup, ilan tarihi itibariyle Hatay’da ikamet

edenlerin başvuruları kabul edilecektir.

Adaylar üniversite hastanelerinde görev yapacaktır

HASTA BAKIMI VE TEMİZLİĞİ HİZMETLERİ (40 Kişi)

1. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş, 35 yaşını doldurmamış olmak (17/08/1985 tarihinden sonra, 21/08/2002 tarihinden önce doğmak).

2. Ortaöğretim kurumlarının hasta ve yaşlı hizmetleri alanının engelli bakımı, hasta bakımı ve yaşlı bakımı dallarından ya da sağlık hizmetleri alanının ebe yardımcılığı, hemşire yardımcılığı ve sağlık bakım teknisyenliği dallarından birinden mezun olmak.

3. Başvuru yapacak adayların üniversitemiz hastanelerindeki tıbbi cihazların temizliğini yapmak, hastanın vücut temizliğini yapmak, banyosunu (kişisel temizlik kurallarına uyarak) yaptırmak, yardım etmek, sağlık personelince verilen talimatlar doğrultusunda hastanın beslenme ihtiyacını karşılamak, vücudun hareket gereksinimini karşılayacak egzersizler yaptırmak, nefes ve hareket çalışmalarını gerçekleştirmede yardımcı olmak, pozisyon vermek ve kaldırmak, yataklarını yapmak, eczanede hazırlanan ilaçları servise getirmek, serum ve ilaçları yerleştirmek, hasta, numune transferi yapmak gibi verilecek benzeri işleri yapmasına engel sağlık sorununun

(ruhsal ve fiziksel) bulunmaması gerekmektedir.

4. Talepler Hatay ili düzeyinde karşılanacak olup, ilan tarihi itibariyle Hatay’da ikamet edenlerin başvuruları kabul edilecektir. Adaylar üniversite hastanelerinde görev yapacaktır.