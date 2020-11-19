Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 62 sağlık personeli alıyor!

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi personel alımı ilanı yayınlandı. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi hemşire ve ebe kadrosuna 62 sözleşmeli personel alımı yapacak. Peki, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte Hemşire ve ebe alımı başvuru şartları!

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi hemşire ve ebe kadrosuna 62 sözleşmeli personel alıyor. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi hemşire ve ebe alımı ilanı yayınlandı. Peki, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte Hemşire ve ebe alımı başvuru şartları!

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi personel alımı ilanı yayınlandı. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne hemşire ve ebe kadrolarında 62 personel alınacak.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Başvurular; ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı günden itibaren elektronik ortamda, üniversitenin web sayfasında (www.hmku.edu.tr / www.mku.edu.tr ) ilan edilecek link üzerinden e-devlet şifresi kullanılarak 15 gün içerisinde yapılacak. Adaylar sistemde kayıtlı formda ilgili alanları doldurup, istenen belgeleri sisteme okunaklı olacak şekilde yükleyecekler. Koronavirüs salgını nedeniyle şahsen veya posta yoluyla başvuru kabul edilmeyecek. Bu şekilde başvuru yapan adayların başvuruları geçersiz sayılacak.

Atanmaya hak kazanan adaylar ile işe başlamaları için gerekli evrakın teslim edileceği yer ve zaman gibi açıklamalar başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 10 (on) iş günü içerisinde (www.hmku.edu.tr /

www.mku.edu.tr) web adresinde ilan edilecek.

HEMŞİRE VE EBE ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Hemşire kadrosuna başvuracak adayların hemşirelik bölümü lisans mezunu olmaları gerekiyor. Ebe kadrosuna ise ebelik bölümü lisans mezunu olanlar başvuru yapabilecek.

Bavuru şartları ise şu şekilde:

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) 657 sayılı kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

f) Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kurumlarıyla ilişiği kesilmemiş olmak veya sözleşmesi fesih edilmemiş olmak,

g) Gece veya gündüz vardiyalı çalışmaya engel hali bulunmamak.

2- Herhangi bir Kurumda 4/B sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden; hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda belirlenen istisnalar hariç, sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren en az bir yıl geçmiş olmak.

3- 2020 KPSS (B gurubu) sınavına girmiş olmak.

4- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

1- Öğrenim belgesi (Diploma, Geçici Mezuniyet Belgesi veya e-devletten indirilecek mezun belgesi karekod ve

barkodu okunaklı olacaktır)

2- KPSS sonuç belgesi (ÖSYM sorgulama kodu belirgin olacaktır)

3- Nüfus cüzdanı fotokopisi

4- Fotoğraf