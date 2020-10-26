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Hatay'ın İskenderun ilçesinde patlama!

AA |  26 Ekim 2020 Pazartesi - 21:40 | Son Güncelleme : 26 10 2020 - 22:23

Hatay'ın İskenderun ilçe merkezinde patlama meydana geldi, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Hatay Valisi Rahmi Doğan, "Güvenlik birimlerimizin Payas kontrol noktasında şüphelendiği 2 teröristten biri takip sonucunda İskenderun da etkisiz hale getirilmiş ve bu esnada bir patlama meydana gelmiştir. Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır. Operasyon devam etmektedir. kamuoyu bilgilendirilecektir" açıklaması yaptı.


Hatay'ın İskenderun ilçesi PAC Meydanı'nda saat 20.50 sıralarında bir patlama meydana geldi. Çevrede korku ve panik yaratan patlamada bazı ev ve işyerlerinin büyük çapta hasar meydana geldi. Olayla ilgili ilk açıklama Hatay Valisi Rahmi Doğan'dan geldi. Vali Doğan, patlamanın teröjr operasyonu sırasında meydana geldiğini kaydetti. 
 
HATAY VALİSİ DOĞAN'DAN AÇIKLAMA
 
Hatay Valisi Rahmi Doğan, yaptığı açıklamada, "Güvenlik birimlerimizin Payas kontrol noktasında şüphelendiği 2 teröristten biri takip sonucunda İskenderun da etkisiz hale getirilmiş ve bu esnada bir patlama meydana gelmiştir. Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır. Operasyon devam etmektedir. kamuoyu bilgilendirilecektir." dedi.
 
 
 
 
 
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