Hatay'ın İskenderun ilçesinde patlama!

Hatay'ın İskenderun ilçesi PAC Meydanı'nda saat 20.50 sıralarında bir patlama meydana geldi. Çevrede korku ve panik yaratan patlamada bazı ev ve işyerlerinin büyük çapta hasar meydana geldi. Olayla ilgili ilk açıklama Hatay Valisi Rahmi Doğan'dan geldi. Vali Doğan, patlamanın teröjr operasyonu sırasında meydana geldiğini kaydetti.
HATAY VALİSİ DOĞAN'DAN AÇIKLAMA
Hatay Valisi Rahmi Doğan, yaptığı açıklamada, "Güvenlik birimlerimizin Payas kontrol noktasında şüphelendiği 2 teröristten biri takip sonucunda İskenderun da etkisiz hale getirilmiş ve bu esnada bir patlama meydana gelmiştir. Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır. Operasyon devam etmektedir. kamuoyu bilgilendirilecektir." dedi.
DHA fotoğraflarını geçti! İşte Payas'tan İskenderun'a kaçan iki teröristler...