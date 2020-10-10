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Hatay’dan üzücü haber! Alevler yeniden evlere sıçradı...

Hatay’dan üzücü haber! Alevler yeniden evlere sıçradı... Hatay'da yanan ormanlık alan tekrar alevlendi, yerleşim yerlerine de ulaşan Yangın bir binaya ve bir de otomobile sıçradı.
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