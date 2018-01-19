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Hatay'dan Afrin'e 40 top atışı yapıldı

19 Ocak 2018 Cuma - 17:50 | Son Güncelleme : 19 01 2018 - 17:54

HATAY'ın Suriye sınırındaki Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçelerindeki hudut karakollarından Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK mevzileri vuruldu.


Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e yönelik operasyon hazırlığını sürdürürken Hatay'ın Hassa ilçesinin sınır karakollarından 10 top atışı yapıldı. Gün buyunca Kırıkhan, Hassa ve Reyhanlı ilçelerindeki karakollardan yapılan top atışları ise akşam saatlerine kadar 40'a kadar ulaştı. Özellikle askeri yığınak yapılan Hassa'nın Sugediği bölgesinden aralıklarla tanklarla yapılan atışlarla Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK mevzileri vuruldu. Terör örgütünün taciz atışlarına karşılık verildiği bildirildi
 

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