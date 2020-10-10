Hatay’daki yangında sabotaj açıklaması!

Belen ve İskenderun ilçeleri arasındaki Sarımazı Mahallesi TOKİ ve İssume bölgesi arasındaki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıkan yandın, rüzgarın etkisiyle büyüdü. Alevler, İskenderun ilçesindeki Şekere ve İsmet İnönü mahalleleri ile bir antrepo sahasına sıçradı. Yangın nedeniyle Belen-İskenderun kara yolu da trafiğe kapatıldı. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Söndürme çalışmalarına 2 uçak, 4 helikopter, 122 arazöz, 10 dozer ve 500 personel sevk ettik. Hava araçları rüzgarın şiddeti nedeniyle aralıklı olarak müdahale edilebiliyor” dedi. Yangının terörle bağlantısı olduğu iddialarına Pakdemirli, "Bizim orman teşkilatımızın da bununla ilgili kaygıları ve şüpheleri var" yanıtını verdi. PKK ve YPG sempatizanlarının sosyal medya üzerimden Hatay yangınına yönelik provokasyon yapması, akıllara ateşin çocukları insiyatifini getirdi. Ateşin çocukları insiyatifi örgütü nedir?

Hatay'ın Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan ve İskenderun ve Arsuz ilçelerinin kırsal ve bazı mahallelerinde tehdit oluşturan yangın, yeniden yerleşim yerlerinde etkisini gösterdi. Belen ilçesi Fatih Mahallesi'nde bazı ikametlerde meydana gelen yangınlara, itfaiye ekipleri müdahale etti. Vatandaşlar, evlerden tahliye edildi. Yangın nedeniyle bazı evlerde hasar oluştu. Evlerini terk eden vatandaşlar da yangının söndürülmesi için ekiplere yardım ediyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'da ikinci kez çıkan yangının akşam saatlerine kadar sürdüğünü, 7 daire, 11 müstakil ev, 14 iş yeri, 8 fabrika, 3 depo, 35 arı kovanı ve 70 vatandaşın etkilendiğini duyurdu. Hatay Valiliği orman yangını ile ilgili yaptığı son açıklamasında ‘Yangında sabotaj ihtimaliyle ilgili gözaltına alınan şahıslar olup konuya ilişkin soruşturma devam etmektedir. Belen ilçemizde dün farklı noktalarda çıkan yangın zaman zaman kontrol altına alınsa da arazi ve hava şartları sebebiyle henüz söndürülememiştir’ ifadelerini kullandı. Açıklamaların ardından geçtiğimiz yıl 27 farklı yangını üstlenen terör örgütü PKK ile ilişkili olan ateşin çocukları insiyatifi bir kez daha akıllara geldi. Ayrıca Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinin Ayşepınarı mevkiindeki yangın söndürme çalışmaları devam ederken, ilçenin Kuzgun Mahallesi'ndeki ormanlık alanda da yangın çıktı. 4 ayrı noktada çıkan yangına, yangın söndürme işçileri 20 arazöz ve 1 yangın söndürme uçağı ile müdahale ediyor. Peki. Ateşin çocukları insiyatifi nedir?

KAHRAMANMARAŞ'TA 4 AYRI NOKTADA DAHA YANGIN ÇIKTI

Andırın'ın Ayşepınarı mevkisinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle dün gece saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Şiddetli rüzgar nedeniyle hızla yayılan yangının söndürme çalışmalarına, vatandaşlar da destek veriyor.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri dışında Adıyaman, Konya, Kayseri ve Antalya'dan da destek ekipleri, yangın yerine sevk edildi. Şu ana kadar yaklaşık 35 hektarlık ormanlık alanın yandığı yangına, 18 arazöz ve su tankeri, 8 ilk müdahale aracı, 10 mühendis, 12 muhafaza memuru, 10 jandarma, 50 yangın söndürme işçisi ile yaklaşık 50 vatandaş alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.



Kara ekiplerine havadan 2 yangın söndürme helikopteri destek verirken, 3 cephenin kontrol altına alındığı, kuzeybatı cephesindeki çalışmaların aralıksız devam ettiği ancak şiddetli rüzgar nedeniyle ekiplerin zor anlar yaşadığı belirtildi.



Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinin Ayşepınarı mevkiindeki yangın söndürme çalışmaları devam ederken, ilçenin Kuzgun Mahallesi'ndeki ormanlık alanda da yangın çıktı. 4 ayrı noktada çıkan yangına, yangın söndürme işçileri 20 arazöz ve 1 yangın söndürme uçağı ile müdahale ediyor. Yangında şu ana kadar 5 hektarlık ormanlık alanın yandığı, söndürme çalışmalarının aralıksız devam etiği bildirildi.

ATEŞİN ÇOCUKLARI İNİSİYATİFİ NEDİR?

Terör örgütü PKK’ya bağlı olup, kendilerine “Ateşin Çocukları İnisiyatifi” veren örgüt PKK’nın orman yakma timidir. ‘Ateşin Çocukları İnisiyatifi’ isimli örgüt, 2019 Ağustos ayında 27 farklı yerde çıkan yangınları üstlenmişti.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'NIN UZANTISININ ÜSTLENDİĞİ YANGINLAR

TSK'nın başarılı operasyonları sonucunda giderek köşeye sıkışan terör örgütü PKK yaptığı açıklamada 2019 yılındaki 27 orman yangınını Ateşin çocukları istiyatifi tarafından çıkarıldığını, söyledi.

Terör örgütü PKK'nın uzantısının üstlendiği yangınların listesi şu şekilde:



Terör örgütünün uzantısı, şu yangınları üstlendi:



"24 Ağustos günü Kütahya’nın Gediz ilçesinde 8 hektarlık ormanlık alan



24 Ağustos günü Mersin’in Tarsus ilçesinde ormanlık alan



24 Ağustos günü Edirne’nin Keşan ilçesinde ormanlık alan



24 Ağustos günü Uşak’ın Banaz ilçesinde ormanlık alan



22 Ağustos günü Balıkesir’in Edremit ilçesinde ormanlık alan



22 Ağustos günü Muğla’nın Marmaris ilçesinde ormanlık alan



19 Ağustos günü Muğla’nın Marmaris ilçesi Beldibi bölgesinde ormanlık alan



18 Ağustos günü İzmir’in Karabağlar ilçesinde başlayarak 500 hektarlık alanı



18 Ağustos günü İzmir’in Bornova ilçesinde ormanlık alan



18 Ağustos günü İzmir’in Urla ilçesinin Yağcılar ve Demircili mahaleleri arasındaki bölge



18 Ağustos günü İzmir’in Menderes ilçesinin Gümüldür mahallesinde ormanlık alan



17 Ağustos günü İzmir’in Selçuk ilçesinde ormanlık büyük bir alan



12 Ağustos günü Balıkesir Marmara ilçesinde ormanlık alan ve polis lojmanları



11 Ağustos günü İstanbul Pendik’te bulunan Göçbeyli Köyü etrafındaki ormanlık alan



11 Ağustos günü Mersin’in Bozyazı ilçesinde ormanlık alan



11 Ağustos günü Afyonkarahisar’ın Başmakçı ilçesinde Deliktaş mevkisinde ormanlık alan



11 Ağustos günü Antalya’nın Kumluca ilçesi Papaz koyunda 10 hektarlık ormanlık alan



11 Ağustos günü Bursa’nın İznik ilçesi Hisardere Mahallesi Doruk mevkisinde geniş bir ormanlık alan



10 Ağustos günü Çanakale’nin Eceabat ilçesinde 100 hektarlık ormanlık alan



7 Ağustos günü Muğlanın Bodrum ilçesi ve Mumcular mevkiinde ormanlık alan



4 Ağustos günü İzmir’in Foça ilçesinde 4 hektarlık ormanlık alan



24 Temmuz günü Manisa’nın Soma ilçesinde ormanlık alan



23 Temmuz günü Antalya’nın Manavgat ilçesinde kaymakamlık konutunun da içerisinde olduğu alan



22 Temmuz günü Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde ormanlık alan



22 Temmuz günü İstanbul’un Şile ilçesinde ormanlık alan



21 Temmuz günü Aydın’ın Nazilli ilçesinde 6 hektarlık ormanlık alan



11 Temmuz günü Muğla’nın Fetihiye ilçesinde ormanlık alan"

Öte yandan terör örgütü PKK’ya yakınlığı ile bilinen ANF’de yer alan haberde, geçtiğimiz temmuz ayında meydana gelen havai fişek fabrikasında yaşanan patlamayı da “Ateşin Çocukları İnisiyatifi” adlı grubun üstlenmişti.