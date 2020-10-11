Hatay'daki yangın sonrası mahalleli sokağa döküldü!

Hatay’ın Belen ilçesinde cuma sabahı ormanlık alanda başlayıp, 3 ilçede yerleşim yerlerine sıçrayan ve dün akşam kontrol altına alınan yangının ardından yürek burkan görüntüler, bugün havanın aydınlanmasıyla ortaya çıktı. Sabotaj iddialarının ardından kentte gergin bir gece yaşandı. İskenderun'da bazı vatandaşlar, ormanı yakmaya çalışan kişileri gördüklerini iddia edip, sokakta nöbet tuttu. Yangında canını zor kurtaran 62 yaşındaki Emine Özdemir “Yakanları göremedim ama o iki genç telefonda birine ‘Gel gel burada şenlik var’ dedi. O an polise söylemek aklıma gelmedi. Bizim burada torunlarımızın geleceği yandı. Çok kötüyüz” diye konuştu.