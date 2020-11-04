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Hatay'daki saldırı girişiminde flaş gelişme! 5 kişi tutuklandı

AA |  04 Kasım 2020 Çarşamba - 18:42 | Son Güncelleme : 04 11 2020 - 18:47

Hatay'ın İskenderun ilçesinde PKK'lı 2 teröristin saldırı girişimiyle bağlantılı oldukları iddiasıyla 4 ilde gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.


İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında,  26 Ekim'de meydana gelen terör saldırısı girişiminin ardından 28 Ekim'de 4 ilde  gözaltına alınan 5 zanlının İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
 
Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza  hakimliğince "terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı.
 
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 26 Ekim'de saldırı girişiminde bulunan  PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirilmişti. Olayın ardından 28 Ekim'de  I?stanbul, S?anlıurfa, Adıyaman ve Diyarbakır'da terör saldırısı girişimiyle  bag?lantılı oldukları iddiasıyla 5 şüpheli go?zaltına alınmıştı.

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Hatay İskenderun terörist
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