Hatay'daki saldırı girişiminde flaş gelişme

İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, ilçede önceki gün meydana gelen olayın ardından soruşturma başlatıldığı belirtildi.
PKK'lı 2 teröristin Payas ilçesinde önce bir vatandaşın aracını gasbedip sonra İskenderun ilçe merkezine geldiği anlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"I·skenderun ilc¸e merkezine gelen 2 bo¨lu¨cu¨ tero¨r o¨rgu¨tu¨ mensubunun gu¨venlik gu¨c¸lerince durdurulması sonucunda c¸ıkan c¸atıs¸mada, bir tero¨r o¨rgu¨tu¨ u¨yesi u¨zerinde bulunan patlayıcının infilak etmesi sonucu o¨ldu¨, digˆeri ise olay yerinden kac¸arak saklandıgˆı yerde c¸ıkan c¸atıs¸ma sonucunda etkisiz hale getirildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Bas¸savcılıgˆımızca yu¨ru¨tu¨len sorus¸turma kapsamında, bugu¨n I·stanbul, S¸anlıurfa, Adıyaman ve Diyarbakır'da olayla bagˆlantılı oldugˆu degˆerlendirilen 5 kis¸i go¨zaltına alındı."