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Hatay'daki saldırı girişiminde flaş gelişme

AA |  28 Ekim 2020 Çarşamba - 20:37 | Son Güncelleme : 28 10 2020 - 21:25

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 2 PKK'lı teröristin saldırı girişimiyle bağlantılı oldukları iddiasıyla 4 ilde 5 zanlı gözaltına alındı


İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, ilçede önceki gün meydana gelen olayın ardından soruşturma başlatıldığı belirtildi.
 
PKK'lı 2 teröristin Payas ilçesinde önce bir vatandaşın aracını gasbedip sonra İskenderun ilçe merkezine geldiği anlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
 
"I·skenderun ilc¸e merkezine gelen 2 bo¨lu¨cu¨ tero¨r o¨rgu¨tu¨ mensubunun gu¨venlik gu¨c¸lerince durdurulması sonucunda c¸ıkan c¸atıs¸mada, bir tero¨r o¨rgu¨tu¨ u¨yesi u¨zerinde bulunan patlayıcının infilak etmesi sonucu o¨ldu¨, digˆeri ise olay yerinden kac¸arak saklandıgˆı yerde c¸ıkan c¸atıs¸ma sonucunda etkisiz hale getirildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Bas¸savcılıgˆımızca yu¨ru¨tu¨len sorus¸turma kapsamında, bugu¨n I·stanbul, S¸anlıurfa, Adıyaman ve Diyarbakır'da olayla bagˆlantılı oldugˆu degˆerlendirilen 5 kis¸i go¨zaltına alındı."

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Hatay İskenderun PKK
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