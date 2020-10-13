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Hatay'daki orman yangınlarıyla ilgili 2 kişi tutuklandı

13 Ekim 2020 Salı - 16:09 | Son Güncelleme : 13 10 2020 - 16:09

Hatay'da Belen Arsuz ve iskenderun ilçelerinde çıkan yangınlarla ilgili İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 2 şüpheli tutuklandı.


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