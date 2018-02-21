Hatay'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 13 gözaltı

Hatay'da uyuşturucu satıcıları ve kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonlarda 13 kişi gözaltına alınırken, ülkeye yasa dışı yollardan giren 71 yabancı uyruklu göçmenin yakalandığı, ruhsatsız av tüfeği ve tabanca ile 1 kilo 545 gram kubar esrarın ele geçirildiği bildirildi.

