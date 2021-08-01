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Hatay'da tartıştığı ağabeyini av tüfeğiyle vurarak öldürdü

AA |  01 Ağustos 2021 Pazar - 22:40 | Son Güncelleme : 01 08 2021 - 22:40

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir kişi, tartıştığı ağabeyini av tüfeğiyle vurarak öldürdü.


Alınan bilgiye göre, Muradiye Mahallesi'ndeki evlerinde Doğan Gezici  (47) ile ağabeyi Ramazan Sinan Gezici (49) arasında henüz bilinmeyen nedenle  tartışma çıktı.
 
Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda, Doğan Gezici yanındaki av  tüfeğiyle ağabeyine ateş etti.
 
Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri,  yerde hareketsiz yatan Ramazan Sinan Gezici'nin öldüğünü belirledi.
 
Ramazan Sinan Gezici'nin cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin  ardından İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
 
Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma  başlatıldı.
 
Öte yandan zanlı Doğan Gezici'nin 2 yıl önce de babası Yahya Gezici'yi  öldürdüğü, taksirli adam öldürme suçundan işlem görüp serbest bırakıldığı  öğrenildi.
 

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Hatay İskenderun av tüfeği
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