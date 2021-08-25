Olay, akşam saatlerinde Defne ilçesine bağlı Harbiye Mahallesi'ndeki bir balık restoranında meydana geldi. Restoranın önüne gelen motosikletli kimliği belirsiz kişi, mekandaki bir masaya kurşun yağdırıp, kaçtı. Saldırıda, masada oturan 4 kişiden 2si yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda, polis ve ambulans sevk edildi. Saldırıda, M.K. isimli erkek ile adı öğrenilmeyen bir kadın yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Saldırının ardından olay yerinden motosikleti ile uzaklaşan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.
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- Hatay'da restoranda silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar
Hatay'da restoranda silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar
DHA | 25 Ağustos 2021 Çarşamba - 23:37 | Son Güncelleme : 25 08 2021 - 23:37