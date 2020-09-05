Hatay'da orman yangını çıktı! Bazı mahalleler boşaltıldı...

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda, yangın çıktı. Bölgede jandarma ekipleri güvenlik önlemleri alırken, bazı vatandaşlar yangın bölgesinden araçlarıyla uzaklaştı. Yangını söndürme çalışmaları sürerken, yangının büyüklüğü Hatay kent merkezinden de görüldü. Yangın nedeniyle Seldiren Mahallesi'ne girişler kapatıldı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda, yangın çıktı.İlçedeki Batıayaz Büyükkaraçay Barajı yanındaki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda saat 10.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Çevredekilerin ihbarı üzerine, yangını söndürmek için 10 itfaiye, 2 helikopter, 16 orman yangın söndürme aracı, 8 arazöz, 3 pikap, fen işleri işçileri, 1 dozer, 2 greyder , 5 su tankeri, 2 ambulans, jandarma ve elektrik dağıtım şirketi personelinin de aralarında bulunduğu 184 personel bölgeye sevk edildi. Bölgedeki Yaylıca, Seldiren, Batıayaz Mahallelerinin kırsalını saran yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

VATANDAŞLAR ARAÇLARIYLA BÖLGEYİ TERKETTİLER

Hatay'ın Samandağ ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle Seldiren Mahallesi'ne girişler kapatıldı.Bölgede jandarma ekipleri güvenlik önlemleri alırken, bazı vatandaşlar yangın bölgesinden araçlarıyla uzaklaştı. Yangını söndürme çalışmaları sürerken, yangının büyüklüğü Hatay kent merkezinden de görüldü.

YANGINI SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Hatay'ın Samandağ ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında söndürme çalışmaları sürüyor. Ekipler, havadan helikopter ve yangın söndürme uçağıyla, karadan ise çok sayıda personelle alevlere müdahalede bulunuyor. Ekipler, bölgede rüzgar nedeniyle alevleri kontrol altına almakta güçlük çekiyor.