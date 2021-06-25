Hatay'da dev yatırımlar açılıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hatay'da stadyum, BOTAŞ Ertuğrul Gazi Yüzer Depolama ve Gazlaştırma Tesisi, MOBSAN Sanayi Sitesi ve yapımı ile tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenini gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan törende önemli açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hatay'da stadyum, BOTAŞ Ertuğrul Gazi Yüzer Depolama ve Gazlaştırma Tesisi, MOBSAN Sanayi Sitesi ve yapımı ile tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenini gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan törende önemli açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



Şu anda önünde bulunduğumuz Hatay Stadyumu gerçekten müstesna statlarımızdan biri oldu. 26 bin 600 seyirci kapasitesi ile bu yıl başarıyla devam eden bir sezon oldu.

TOKİ tarafından inşa edilen bu güzel stadımızın bordo beyaz renkleri ile gönüllerimizde taht kuran Hatayspor 'un başarılarının coşkusuyla şenleneceğine inanıyorum.

Hizmete alma sevincini paylaşacağımız bir önemli diğer yatırım da BOTAŞ'ın Dörtyol Terminali'ndeki yüzer LNG tesisine sahip Ertuğrul gemisidir.

Kendi sınıfında son teknoloji ile inşa edilen Ertuğrul Gemisi, günlük 28 milyon metreküp kapasitesi ile gazlaştırma işlemi yapabilecektir.

Kendi bayrağımızla hizmet verecek Ertuğrul'un gazlaştırma kapasitesi itibarıyla ülkemizin doğalgaz ihtiyacının yüzde 10'undan fazlasını karşılama kapasitesine sahiptir.

Özellikle kış aylarındaki dalgalanmalara karşı ülkemize önemli bir esneklik sağlayacaktır.

Karadeniz'de keşfettiğimiz doğalgazı 2023 yılından itibaren kullanmaya başladığımızda bunun esnekliği çok daha fazla artacaktır.

Bugün açılışını yapacağımız bir önemli yatırım da, Antalya Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi'dir. Bu alanda yeni bir atılım yapılacağına inanıyorum.

Şehrin muhtelif bölgelerinde ve verimsiz şartlarda çalışan mobilyacılarımız toplam 200 bin metrekare alana sahip bu alanda üretime devam edecektir.





HATAY STADYUMU AÇILDI

Atakaş Hatayspor'un iç saha maçlarını oynayacağı 25 bin seyirci kapasiteli yeni stadyumu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katıldığı törenle açıldı.







YENİ STADYUMDA HALKA SESLENDİ



Ben sizlere inanıyorum, sizlere güveniyorum. İnşallah Hatay'da 2023 bir değişim, dönüşüm yılı olacak mı? Sizin haykırışlarınız zaten bunu gösteriyor.

Şimdi gelirken görüyorum maalesef, çakılan bir çivi yok. Ana arterler bıraktığımız gibi kalmış.

Biz eserlerimiz ile konuşuruz, onlar ise laf ederler. İnsan ölür kalır eseri, eşe ölür kalır semeri.

Hatay Kapalı Spor Salonu da açılacak.