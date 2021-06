Hatay'da dev yatırımlar açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni adımların hazırlığı içindeyiz

Törende yaptığı konuşmaya tüm vatan daşları selamlayarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'ın Akdeniz 'in incisi, tarihin, kültürün, dayanışmanın şehri olduğunu belirterek, "Her bir ilçesindeki, her bir mahallesindeki, her bir hanesindeki kardeşlerimi gönülden selamlıyorum. Bugün bizi bir kez daha muhabbetle bağrına bastığı için Hatay'a teşekkür ediyorum. Türkmen'i, Kürt'ü, Arap'ı; Müslüman'ı, Hristiyan 'ı, Musevi 'siyle Hatay'ımız, hoşgörü ve barış içinde yaşama kültürünün sembolüdür." ifadelerini kullandı.