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Hatay'da dev yatırımlar açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni adımların hazırlığı içindeyiz

AA |  25 Haziran 2021 Cuma - 15:20 | Son Güncelleme : 25 06 2021 - 18:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hatay'da stadyum, BOTAŞ Ertuğrul Gazi Yüzer Depolama ve Gazlaştırma Tesisi, MOBSAN Sanayi Sitesi ve yapımı ile tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenini gerçekleştirdi.
Erdoğan, "Sınırlarımızı güvenlik altına alarak tuzağı yerle yeksan ettik. Senaryoları hamdolsun boşa çıkardık. Aynı çarpık durumu Libya'dan Karabağ'a her konuda yaşadık. İşte geçtiğimiz günlerde Şuşa'ya giderek kardeşlerimizin kurtuluş sevincine ortak olduk. Başka yerlerde yeni adımların hazırlığı içindeyiz" dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kendi sınıfında son  teknolojiyle inşa edilen Ertuğrul Gazi gemisi, ihtiyaca göre Dörtyol veya Saros  terminallerinde, günlük 28 milyon metreküp kapasitesiyle gazlaştırma işlemi  yapabilecektir. Kendi bayrağımızla hizmet verecek Ertuğrul'un bir diğer özelliği  de kamyon, tank ve gemilere doğrudan yükleme yapabilme kabiliyetine sahip  olmasıdır." dedi. 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay Stadı, BOTAŞ Ertuğrul Gazi Yüzer Depolama  ve Gazlaştırma Tesisi Hizmete Alımı, MOBSAN Sanayi Sitesi ve Yapımı Tamamlanan  Diğer Projelerin Açılış Töreni'ne katıldı.
 
 
Törende yaptığı konuşmaya tüm vatandaşları selamlayarak başlayan  Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'ın Akdeniz'in incisi, tarihin, kültürün,  dayanışmanın şehri olduğunu belirterek, "Her bir ilçesindeki, her bir  mahallesindeki, her bir hanesindeki kardeşlerimi gönülden selamlıyorum. Bugün  bizi bir kez daha muhabbetle bağrına bastığı için Hatay'a teşekkür ediyorum.  Türkmen'i, Kürt'ü, Arap'ı; Müslüman'ı, Hristiyan'ı, Musevi'siyle Hatay'ımız,  hoşgörü ve barış içinde yaşama kültürünün sembolüdür." ifadelerini kullandı.
 
 
Hatay'ın, işgalin acısını, özgürlüğün tadını, vatan hasretinin ne  olduğunu çok iyi bildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İşte bunun için  Hatay, canlarını ve onurlarını kurtarmak amacıyla kendisine gelen tüm  kardeşlerine kucak açmış, hepsini bağrına basmıştır. Dünyanın hızla etnik, dini,  kültürel ayrımcılık bataklığına gömüldüğü bir dönemde Hatay, tarih boyunca  yaptığı gibi bugün de tüm insanlığa örnek olmayı sürdürüyor." dedi.
 
 
"19 yıldır hep yaptığımız gibi, Hatay'ın bu mücadelesine  yatırımlarımızla, hizmetlerimizle, eserlerimizle destek veriyoruz." ifadesini  kullanan Erdoğan, Hatay'a hem hasret gidermeye hem de her biri diğerinden önemli  bir dizi yatırımın resmi açılışını yapmaya geldiklerini söyledi.
 
Hatay Stadı'nın, 26 bin 600 kişilik kapasitesiyle şehre yakışır bir  eser olduğunu bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TOKİ tarafından inşa edilen bu  güzel stadımızın, bordo-beyaz renkleriyle gönüllerimizde taht kuran Hatayspor'un  başarılarının coşkusuyla şenleneceğine inanıyorum. Stadımızın şehrimize ve  ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.
 
 
Hizmete alınma sevincini paylaşacakları bir diğer yatırımın, BOTAŞ'ın  Dörtyol Terminali'ndeki yüzer LNG depolama ve gazlaştırma tesisine sahip Ertuğrul  Gazi gemisi olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:
"Kendi sınıfında son teknolojiyle inşa edilen Ertuğrul Gazi gemisi,  ihtiyaca göre Dörtyol veya Saros terminallerinde günlük 28 milyon metreküp  kapasitesiyle gazlaştırma işlemi yapabilecektir. Kendi bayrağımızla hizmet  verecek Ertuğrul'un bir diğer özelliği de kamyon, tank ve gemilere doğrudan  yükleme yapabilme kabiliyetine sahip olmasıdır. Uzunluğu 295 metre, genişliği 46  metre olan bu gemi, gazlaştırma kapasitesi itibarıyla ülkemizin doğalgaz  ihtiyacının yüzde 10'undan fazlasını karşılama imkanına sahiptir."
 
 
Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi
Boru hatlarına bağlı kalmadan doğalgaz kullanılmasını sağlayacak  Ertuğrul gemisinin, özellikle kış aylarındaki dalgalanmalara karşı Türkiye'ye  önemli bir esneklik kazandıracağını bildiren Erdoğan, "Karadeniz'de keşfettiğimiz  doğalgazı 2023'den itibaren kullanmaya başladığımızda, bu konudaki rahatlığımız  çok daha artacaktır. BOTAŞ vasıtasıyla ülkemize kazandırdığımız bu yatırımın da  hayırlı olmasını diliyorum." dedi
 
 
Resmi açılışını yapacakları bir başka eserin de Antakya Mobilyacılar  İhtisas Sanayi Sitesi olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ahşap  işlemeciliği, şehrimize Habib-i Neccar Hazretlerinin mirasıdır. Ülkemizin önemli  mobilya üretim ve ahşap işlemeciliği merkezleri arasında yer alan Hatay'ın,  açılışını yapacağımız Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi ile bu alanda yeni bir  atılım yapacağına inanıyorum. Şehrin muhtelif bölgelerinde, çoğu da uygun olmayan  yerlerde ve verimsiz şartlarda çalışan mobilyacılarımız, toplam 200 bin metrekare  kapalı alana sahip bu sitede, en modern şartlarda üretime devam edecektir." diye  konuştu.
 
 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteğiyle hayata geçirilen bu projenin  Hatay'a ve sektöre hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, şunları söyledi:
"Ayrıca, yine bugünkü törenimizle Çevlik-Kale mahalleleri arasındaki  26 kilometrelik yolun, tarihi Hatay Meclis binasının restorasyonunun, Madenli Yat  Limanı ve Su Sporları Merkezi'nin, toplam 1281 dersliğe sahip 81 yeni okulumuzun  yapımının ve 89 okulumuzun deprem güçlendirmesinin, birinci basamak sağlık  hizmeti verecek 12 tesisimiz ile diğer sağlık yatırımlarının, Belen Belediyesi  Millet Bahçesi, 15 Temmuz Parkı ve Atatürk Parkı'nın, Altınözü Belediyesi 15  Temmuz Milli İrade Parkı ve Millet Bahçesi'nin de resmi açılışlarını yapıyoruz.  Her bir yatırımın şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, bu eserlerin  Hatay’ın emrine verilmesinde emeği geçen tüm bakanlıklarımızı, kurumlarımızı,  belediyelerimizi, mühendisinden işçisine herkesi tebrik ediyorum."
 
 
"Hatay'a 14'ü hastane olmak üzere toplam 45 sağlık tesisi inşa  ettik"
Türkiye'yi, eser ve hizmet siyasetiyle, Cumhuriyet döneminde  yapılanların tamamını beşe, ona katlayacak yatırımlara kavuşturduklarını ifade  eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 81 vilayetinin her birini, eğitimden  sağlığa, ulaştırmadan enerjiye, spordan sosyal desteklere kadar her alanda en  gelişmiş altyapıyla, en ileri hizmetlerle donattıklarını söyledi.
 
Bu kapsamda, 19 yılda Hatay'a da toplam 35 milyar lira tutarında  yatırım yaptıklarını anımsatan Erdoğan, eğitime 8 bin 836 yeni derslik  kazandırdıklarını, Hatay'a ikinci devlet üniversitesi olarak İskenderun Teknik  Üniversitesini kurduklarını belirtti.
 
 
Yükseköğrenim öğrencileri için 7 bin 344 kişi kapasiteli yurt binaları  açtıklarını söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:
"Antakya, Kırıkhan ve İskenderun’da toplam 2 bin 350 kişi kapasiteli  yeni yurt binaları daha açacağız. Hatay'a dünyanın en büyük mozaik müzesini  kazandırdık. Şehrimize 44 spor tesisi ve gençlik merkezleriyle birlikte bugün  açılışını yaptığımız 26 bin 600 seyirci kapasiteli Hatay Stadyumu'nu kazandırdık.  Hatay'a aktarılan sosyal yardım miktarını yıllık 3,4 milyon liradan 1,3 milyar  liraya ulaştırdık. Sağlıkta, Hatay'a 14'ü hastane olmak üzere toplam 45 sağlık  tesisi inşa ettik.
 
 
Toplamda 435 yataklı 4 hastane ile 23 sağlık tesisimizin yapımı devam  ediyor. Ayrıca 660 yataklı İskenderun Devlet Hastanesinin proje çalışmaları  sürüyor. TOKİ vasıtasıyla Hatay'da hükümetlerimiz dönemleri süresince 8 bin konut  projesini hayata geçirdik. Hatay için toplam 287 bin metrekarelik alanda 6 millet  bahçesi projesi başlattık.
 
Birini bugün hizmete verdiğimiz millet bahçelerinin kalanlarının da en  kısa sürede tamamlanmasını sağlayacağız. Karayollarında, 151 kilometreden  devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 502 kilometreye çıkardık. Demiryollarında,  İskenderun-Toprakkale hattını komple yeniledik. Havayollarında, Hatay  Havalimanımıza yıllık 4 milyon yolcu kapasiteli bir terminal binası kazandırdık."
 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay Stadı, BOTAŞ Ertuğrul Gazi Yüzer Depolama  ve Gazlaştırma Tesisi Hizmete Alımı, MOBSAN Sanayi Sitesi ve Yapımı Tamamlanan  Diğer Projelerin Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Hatay'a 7 baraj ve 3 gölet  inşa ettiklerini dile getirerek, 3 baraj ve 2 gölet daha yapacaklarını söyledi.
 
Reyhanlı Barajı, Afrin Çayı, Davutlar Regülatörü ve Derivasyon Kanalı,  Tahtaköprü Barajı Yükseltilmesi ile Hatay İçme Suyu Arıtma Tesisi açılışını geçen  ekim ayında video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiklerini anımsatan Erdoğan,  "Şehrimizde 585 bin dekar gibi araziyi sulayacak, çiftçilerimize 451 milyon  lirayı aşkın gelir artışı ve 52 binden fazla kişiye de ilave istihdam temin  edecek Reyhanlı Barajı, Hatay'ın gelişmesine büyük katkı sağlayacaktır. Bu baraj  aynı zamanda Hatay şehrimizi ve Amik Ovası'nı taşkın afetine karşı da  koruyacaktır. Herhangi bir risk halinde Afrin ve Karasu çaylarının taşkın  sularını Reyhanlı Barajı'na aktarabileceğiz. Böylece hem yaklaşık 200 bin dekar  araziyi taşkınlardan koruyacağız hem de her damla suyu verimli kullanmış  olacağız." diye konuştu.
 
 
Karasu kanalının da bir an önce tamamlanmasını sağlayacaklarını  belirten Erdoğan, Hatay'ın yarım asırlık hayali olan Tahtaköprü Barajı'nı  yükselterek barajın sulama alanını 109 bin hektardan 453 bin dekara  çıkardıklarını söyledi.
 
Erdoğan, bu iki projeyle Hatay'ın tarım alanlarının yarısını sulama  kapsamına aldıklarına işaret ederek, inşaatları devam eden sulama tesisleri  tamamlandığında Hatay'da 700 bin dekardan fazla mümbit araziyi daha sulamaya  açacaklarını söyledi.
 
 
Hataylı çiftçilere bugüne kadar 3 milyar liralık tarımsal destek  verdiklerine işaret eden Erdoğan, "PKK tarafından yakılan ormanlarımızı, çok daha  güzeliyle ve fazlasıyla yeniden yeşillendirmek için kolları sıvadık. İnşallah bu  çalışmaları süratlendirecek adımları da atıyoruz." dedi.
 
Sanayide kente son 19 yılda 4 yeni Organize Sanayi Bölgesi, 2  teknopark, 2 araştırma geliştirme merkezi, bir tasarım merkezi kurduklarına  dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:
"Şehrimizdeki aktif sigortalı sayısı 2002 yılında 174 bin kişi iken,  bu rakam yaklaşık 2 kat artışla 343 bin kişiye ulaştı. Görüldüğü gibi sadece  özetin özeti mahiyetinde anlatsak bile Hatay'a kazandırdığımız hizmetler saymakla  bitmiyor. Biz laf siyaseti değil hizmet siyaseti yapıyoruz. Biz boş teneke gibi  gürültü çıkarmıyor, eser inşa ediyoruz. Biz demokratlık görüntüsü altında  faşistlik yapmıyor herkesin hakkını, hukukunu, özgürlüğünü, teminat altına  alıyoruz. Çünkü biz bu millete aşkla bağlıyız. Çünkü biz bu ülkeyi aşkla  seviyoruz. Çünkü biz büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmekte kararlıyız. Bu  mücadelemizde yanımızda olan milletimizin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum.  Hatay'a da 19 yıldır bize verdiği destek için teşekkür ediyorum."
 
 
"Her alanda ülkemiz bu sıkıntılı süreci başarıyla yönetmiştir"
Erdoğan, dünya ile birlikte Türkiye'nin de yaklaşık 1,5 yıldır  koronavirüs salgınının etkisi altında olduğunu anımsatarak, "Hamdolsun sağlık  hizmetlerinden gıda ve kamu güvenliğine kadar her alanda ülkemiz bu sıkıntılı  süreci başarıyla yönetmiştir. Gelişmiş ülkeler bile çok ciddi bocalamalar yaşar,  pek çok alanda çaresizliğe mahkum olurken biz, meselelerimizi çözerek yolumuza  devam ettik. Salgın dönemi aynı zamanda kendi iktidarını ülkenin ve milletin  felaketinde arayan zihniyeti gerçek yüzünü de görmemizi sağlamıştır." ifadesini  kullandı.
 
 
Şehir hastanelerini yaparken birilerinin çıkıp, "ülkede bu kadar  hastaneye ne ihtiyaç var" dediklerini ancak yola devam ettiklerini kaydeden  Erdoğan, şöyle konuştu:
"Eğer böylesine yüksek kapasiteli ve donanımlı hastanelerimiz  olmasaydı salgının zirve yaptığı dönemleri biz nasıl atacaktık? Aynı kafa, inşa  ettiğimiz bölünmüş yollardan hızlı demiryolu hatlarına, havalimanlarından  köprülere, barajlardan millet bahçelerine kadar her projeyi engellemenin, çamur  atmanın gayreti içinde olmuştur. Bunların temel hizmetlerden altyapı  yatırımlarına, diplomasiden güvenliğe kadar ülke için yapılan hiçbir hizmete  destek verdiğini görmedik. Dünyanın bizi takdirle takip ettiği, örnek aldığı  hususlar, bunların dilinde yalanın, iftiranın, çarpıtmanın aracı haline  dönüşmektedir. Türkiye'yi demokraside ve ekonomide küresel sistemin en üst  sıralarına çıkarmak için girdiğimiz her mücadelede bunlar, karşımızda yer aldı.  Ülkemizin önünü kapatmak, yükselişini engellemek isteyenler ne diyorsa, hangi  argümanları kullanıyorsa, hangi senaryoları sahneliyorsa bunlar da aynı yolu  takip ediyor. Hiç uzağa gitmeye gerek yok, Hatay bunun en yakın ve acı  şahididir."
 
 
"Ülkemizin ve milletimizin hak ve menfaatleri neyi gerektiriyorsa  onu yapmaktan asla çekinmedik"
Terör örgütü bir yandan, güneydeki eli kanlı rejim diğer yandan ülke  sınırlarına ve halka saldırmaya başlayınca, "Vatanımıza yönelik tehditleri  kaynağında kurutacağız" diyerek sınır ötesi harekatlara başladıklarını anlatan  Erdoğan, şunları kaydetti:
"Sınırlarımızı güvenlik altına alarak ülkemize kurulmaya çalışılan  tuzağı yerle yeksan ettik. Bu kadim coğrafyaya dayatılan senaryoları hamdolsun  boşa çıkardık. Yaptığımız harekatlara karşı çıkanlar, terör örgütlerini ve rejimi  savundukları kadar sizlerin hayatını ve geleceğini sahiplenmedi. Aynı çarpık  durumu Libya'dan Karabağ'a her konuda yaşadık ama biz ülkemizin ve milletimizin  hak ve menfaatleri neyi gerektiriyorsa onu yapmaktan asla çekinmedik. İşte  geçtiğimiz günlerde Şuşa'ya giderek oradaki kardeşlerimizin kurtuluş sevincine  ortak olduk. Simdi aynı yaklaşımla başka yerlerde yeni adımların hazırlıkları  içindeyiz. Eğer Türkiye, dışarıda böylesine güçlü bir güvenlik kuşağı  oluşturamazsa vatan toprakları içinde bize ne huzur verirler ne refah  yaşatırlar."
 
 
Bu basit gerçeği göremeyenlerin bir de "büyük büyük" laflarla  milletten ülkeyi yönetme yetkisi istediklerine şahit oldukça kendilerini acı acı  gülmekten alıkoyamadıklarını belirten Erdoğan, şöyle konuştu:
"Bunlardan biri, geçtiğimiz günlerde Avrupa'dan kendisine birtakım  sözler verildiğini söyleyerek, güya kendince bir Suriye politikası anlatıyor.  Biz, Suriye politikası konusunda 10 yılı aşkın süredir bu sözleri, belki  yüzlerce, belki binlerce defa dinledik. Karşımızdakilerin gerçek yüzünü, gerçek  niyetlerini gördük, ona göre kendi yolumuzu çizdik. Sırtını sıvazlayan, kulağına  3-5 hoş kelime eden, eline yalan yanlış bir şeyler tutuşturan tescilli Türkiye  düşmanlarının peşine düşerek ülkenin geleceğine talip olmaya kalkanların sonu,  hüsrandır. Maalesef karşımızda bir türlü yerli ve milli olmayı başaramayan bir  anlayış var. Milletin gönlüne girmeye çalışmak yerine gözünü dışarıya diken bu  zihniyete rağmen ülkemizi büyütmeye, güçlendirmeye hedeflerine doğru ilerletmeye  biz devam edeceğiz. Hatay'dan, 2023'e doğru giderek artacağı anlaşılan bu  mücadelede bize sizlerden daha güçlü destek istiyoruz. Ülkemizin tüm şehirleri  gibi Hatay'ı da daha büyük hizmetlerle tanıştırmakta, 84 milyon insanımızın her  birini daha ileri demokrasiye, daha müreffeh bir hayata kavuşturmakta kararlıyız.  Biz bu sözümüzü geçmişte tuttuk, şimdi de tutacağız. Yeter ki birliğimize,  beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıkalım."
 
Erdoğan, açılışı yapılan eserlerin ülkeye ve Hatay'a hayırlı olması  dileğinde bulunarak bu yatırımların Hatay'a kazandırılmasında emeği geçenleri  tebrik etti.
 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlara  hitap etti
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip  Erdoğan, Hatay'a yönelik faaliyetlere ilişkin, "Şimdi yeni barajlarla, kapalı su  dağıtım sistemleriyle beraber inşallah su sıkıntılarını tamamıyla çözme noktasına  geliyoruz, onun da adımlarını atıyoruz." dedi. 
 
"Bir olacağız, iri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye  olacağız" sözünü hatırlatan Erdoğan, bu birliktelik, beraberlik ve kardeşlikle  bugüne geldiklerini söyledi.
 
 
Hatay Stadı'nın bulunduğu alana gelirken çakılı bir çivi görmediğini  anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:
"Maalesef ana arterler bıraktığımız yerde kalmış ama biz yola devam  ediyoruz. İşte arkamda 26 bin 600 kapasiteli Hatay Şehir Stadı. Biz eserlerimizle  konuşuruz, onlar ise sadece laf ederler. Unutmayın eşek ölür kalır semeri, insan  ölür kalır eseri. Biz eserlerimizle konuşuyoruz. İşte bakın şurada da Hatay  Kapalı Spor Salonu, o da bitiyor. Kısa zamanda inşallah onu da bitireceğiz.  Hatay'ın gençliğine ne gerekiyorsa ne layıksa bunları yapacağız."
 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, alandakilere kendisini büyük bir ilgiyle  karşıladığı için teşekkür ederek, şunları söyledi:
"Bir şey sorayım ya. Şu havalimanını kim yaptı? Kardeşlerim  havalimanından buraya, İskenderun'dan bütün şu yolları 3 gidiş-3 geliş, 2 gidiş-2  geliş, bu yolları kim yaptı? Diğerlerinin burada yaptığı bir yolları var mı? Ama  bizim işimiz, gücümüz bu. Amik Ovası sürekli taşkınlar altındaydı. Amik Ovası'nı  da bu taşkınlardan kurtardık mı? Şimdi yeni barajlarla, kapalı su dağıtım  sistemleriyle beraber inşallah su sıkıntılarını tamamıyla çözme noktasına  geliyoruz, onun da adımlarını atıyoruz. Ama unutmayın bu ülkede Hatay nasıl ki  işgalin özellikle acısını, özgürlüğün tadını, vatan hasretinin ne demek olduğunu  çok iyi bilir, işte biz de bunu çok iyi bilen Hatay'a hizmetin ne demek olduğunu  çok iyi biliriz. Onun için yapacağımız çok şey var."
 
 
Notlar
Törende, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor  Bakanı Mehmet Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Sözcüsü Ömer  Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ve TOKİ Başkanı Ömer Bulut  ile AK Parti ve MHP milletvekilleri de yer aldı.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurdele kesimi sırasında kendisine sevgi  gösterisinde bulunan çocukları sahneye davet ederek, onlarla birlikte açılışları  gerçekleştirdi.
 
Erdoğan, törenin ardından Hatay Stadı'nda incelemelerde bulundu.
 
 

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