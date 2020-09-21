Hatay'da 3 üst düzey PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

Hatay'da 22 Ağustos'ta etkisiz hale getirilen 3 teröristin, gri kategoride aranan Cihan Erbaş, Serhat Aykul ve Şefik Körman olduğu belirlendi.

Hatay-Amanoslar kırsalında, 22 Ağustos tarihinde etkisiz hale getirilen 3 teröristin, terörden arananlarda 500 bin liraya kadar ödülle GRİ kategoride yer aldığı tespit edildi.

Yıldırım 5 Operasyonu kapsamında; 22 Ağustos tarihinde Hatay -Amanoslar kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünün istihbari çalışmaları neticesinde, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Yapılan kimlik tespit çalışmaları sonrasında etkisiz hale getirilen 3 teröristin terörden arananlarda 500 bin liraya kadar ödülle GRİ kategoride yer aldığı tespit edildi.

Gri kategorideki teröristlerin; terör örgütünde sözde İskenderun Hassa grubu takım sorumlusu Hüseyin kod adlı Cihan Erbaş, sözde İskenderun Hassa grubu halkla ilişkiler sorumlusu Ciğer-Amed kod adlı Serhat Aykul ile sözde Dörtyol-İslahiye grubunda faaliyet yürüten Ali Norşin kod adlı Şefik Körman olduğu belirlendi.