21 Eylül 2020 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.104 -0.74 EURO 8,9650 0.03
USD 7,5940 0.51 ALTIN 473,640 -0.06
CANLI BORSA
TÜMÜ

Hatay'da 3 üst düzey PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

21 Eylül 2020 Pazartesi - 11:21 | Son Güncelleme : 21 09 2020 - 11:59

Hatay'da 22 Ağustos'ta etkisiz hale getirilen 3 teröristin, gri kategoride aranan Cihan Erbaş, Serhat Aykul ve Şefik Körman olduğu belirlendi.


Hatay-Amanoslar kırsalında,  22 Ağustos tarihinde etkisiz hale getirilen 3 teröristin, terörden arananlarda 500 bin liraya kadar ödülle GRİ kategoride yer aldığı tespit edildi. 
 
Yıldırım 5 Operasyonu kapsamında; 22 Ağustos tarihinde Hatay-Amanoslar kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl  Emniyet Müdürlüğünün istihbari çalışmaları neticesinde, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirilmişti. 
 
Yapılan kimlik tespit çalışmaları sonrasında etkisiz hale getirilen 3 teröristin terörden arananlarda 500 bin liraya kadar ödülle GRİ kategoride yer aldığı tespit edildi.
 
Gri kategorideki teröristlerin; terör örgütünde sözde  İskenderun Hassa grubu takım sorumlusu Hüseyin kod adlı Cihan Erbaş, sözde İskenderun Hassa grubu halkla ilişkiler sorumlusu Ciğer-Amed kod adlı Serhat Aykul ile sözde Dörtyol-İslahiye grubunda faaliyet yürüten Ali Norşin kod adlı Şefik Körman olduğu belirlendi.
 
Öte yandan Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde  bulunan 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
 
   

ETİKETLER

hatay cihan erbaş serhat aykul şefik körman
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.