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Hatay'da 15 gün süreyle toplantı ve etkinlikler yasaklandı

AA |  05 Şubat 2021 Cuma - 0:18 | Son Güncelleme : 05 02 2021 - 0:18

Hatay Valiliği, toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması gibi etkinliklerin 15 gün yasaklandığını bildirdi.


Valilikten yapılan açıklamada, il sınırları içerisinde huzur ve  güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, kamu esenliğinin sağlanması, milli birlik ve  beraberliği zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilebilmesi, milli güvenlik,  kamu düzeni, cumhuriyetin temel nitelikleri, ülkenin ve milletin bölünmez  bütünlüğünün korunması, suçların önlenmesi müessif olayların yaşanmaması, kamu  sağlığının tehlikeye atılmasını önlemek amacıyla kararlar alındığı belirtildi.
 
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
 
" İl sınırlarımız içerisinde (İl merkezi-ilçeler polis ve jandarma  sorumluluk bölgelerinin tamamı) tüm toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın  açıklaması, açık ve kapalı yer toplantısı ile protesto eylemi, konser, şenlik,  festival, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, çelenk sunma törenleri,  açlık grevi, anma töreni, afiş, pankart ve poster asma, el ilanı ve bildiri  dağıtmak, imza masası açmak, meşale yakmak ve taşımak, konferans, panel vb. tüm  etkinliklerin, her türlü açık/kapalı alanlarda yapılması planlanan  eylem/etkinliklere destek vermek amacıyla çevre illerden ve diğer illerden İlimiz  sınırlarına gelen şahısların ve araçların İlimiz sınırları içerisine girişlerine  müsaade edilmemesi ve yasaklama süresi boyunca sınırlandırılması 18 Şubat günü  saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle yasaklanmıştır."

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Hatay Valiliği 15 gün yasak gösteri
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