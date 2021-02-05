Hatay'da 15 gün süreyle toplantı ve etkinlikler yasaklandı

Hatay Valiliği, toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması gibi etkinliklerin 15 gün yasaklandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, il sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, kamu esenliğinin sağlanması, milli birlik ve beraberliği zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilebilmesi, milli güvenlik, kamu düzeni, cumhuriyetin temel nitelikleri, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğünün korunması, suçların önlenmesi müessif olayların yaşanmaması, kamu sağlığının tehlikeye atılmasını önlemek amacıyla kararlar alındığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: