Hatalı okunan reçete hastanelik etti!

Doktor ve eczacı arasındaki reçete anlaşmazlığı genç kadını iyileştirmek yerine, acillik etti. Doktorun elle yazdığı reçete eczane de farklı okununca, hastaya yanlış ilaç verildi.

Doktor yazılarını çoğumuz okuyamayız.. Eczacılar da okuyamazsa bu durum hastalar için ciddi sorunlar yaratabilir. İstanbul Küçükçekmece'de doktor yazısını okuyamayan eczacı, hastaya yanlış ilaç verdi. 5 gün yanlış ilaç kullanan kadın, hastanelik oldu. Mücahit Topçu ve Caner Emre Kınacı'nın özel haberi…

31 yaşındaki Burcu Dönmez mide rahatsızlığı geçiriyordu. Bunun için muayene oldu. Doktora gitti. Doktorun yazmış olduğu reçete ile eczaneye geldi. Ancak aldığı ilaçla doktorun yazdığı ilaç arasında fark vardı. Mide rahatsızlığı geçiren Burcu Dönmez'e zatürre ilacı verilmişti..

Reçeteyi yazan doktor konu ile ilgili olarak "Özel sağlık sigortası olan hastalarda elle reçete yazıyoruz. Bu bir antibiyotik grubuydu. Bir antibiyotik yazdık ama çok farklı bir grup antibiyotik verildi. O hastalıkta kullanmak istemediğimiz bir antibiyotikti. Tabi hasta o antibiyotiğin yan etkilerini yaşamaya başladı. Ciddi bir yan etkiyle acile başvurdu." dedi..

Reçeteyi okuyan eczacı şunları söyledi, "Reçetede teşhisi pnömani. Yani iltihaplı zatürre. Konuştuğumuzda bize söylenen şey bağırsak enfeksiyonu ilacıydı. Bizim verdiğimiz ilaç okuduğumuz şekilde geçiyor. Endikasyona uygun reçeteye yazılan ilaç.. "

31 yaşındaki genç kadın eczanenin vermiş olduğu ilacı 5 gün boyunca kullandı. İlacı kullandıktan sonra ise bazı yan etkiler baş göstermeye başladı. Şiddetli baş ağrısı mide bulantısı ve kalp çarpıntısı sebebiyle yeniden hastanenin yolunu tuttu. Yaşanan yan etki sebebiyle, kısa sürede iyileşmesi beklenen kadının tedavi süreci uzadı. Bu tarz sorunların önüne geçmek için ise, e-reçete şart.