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Hatalı güneşlenmeyle ilgili uyarı! Cilt kanseri...

AA |  07 Eylül 2021 Salı - 17:21 | Son Güncelleme : 07 09 2021 - 17:21

Türk Dermatoonkoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Melih Akyol: "Çocukluk çağında oluşan, yanık derecesine varacak hatalı güneşlenmeye bağlı tablolar sonucunda ileri yaşlarda deri kanserleri gelişebiliyor"


Türk Dermatoonkoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı  Prof. Dr. Melih Akyol, çocukluk çağında oluşan, yanık derecesine varacak hatalı  güneşlenmeye bağlı tablolar sonucunda ileri yaşlarda deri kanserlerinin  gelişebileceği uyarısında bulundu. 
 
7. DOD Dermatoloji Gündemi toplantısı için Karabük'ün Safranbolu  ilçesine gelen Akyol, AA muhabirine, deri kanserinin özellikle önemli derecede  yoğun güneş ışığına maruz kalmakla ya da güneşten doğru korunmamakla  gerçekleştiğini bildiklerini söyledi.
 
Açık tenli kişilerin özellikle çocukluk çağında maruz kaldıkları güneş  yanıklarının ileride bazı deri kanseri türlerine yatkınlık yaratabileceğine  dikkati çeken Akyol, "Buna dikkat edilmesi gerekiyor. Güneşin çok tepede olmadığı  zamanlar dışında güneşlenmenin çok ciddi zararı yok. Yanık derecesinde olmayan  güneşlenmelerin deri kanseri açısından ciddi risk oluşturduğunu söyleyemeyiz.  Çocukluk çağında oluşan, yanık derecesine varacak hatalı güneşlenmeye bağlı  tablolar sonucunda ileri yaşlarda deri kanserleri gelişebiliyor." ifadelerini  kullandı.

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Melih Akyol hatalı güneşlenme cilt kanseri uyarısı
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