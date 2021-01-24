Hastayı ikna etmeye çalışıyorlar!

Hekimoğlu 34. bölüm fragmanı yayınlandı. Ekip zor bir hasta ile karşı karşıya kalıyor.

Genç bir hastaya kemik iliği nakli yapmak gerekir. Ancak hasta küçük kardeşini bu durumun içine sokmak istemez. Hekimoğlu ve ekibi hastayı ikna etmek zorundadır.