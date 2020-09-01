01 Eylül 2020 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.078 -0.04 EURO 8,7980 0.30
USD 7,3650 0.25 ALTIN 466,880 0.44
CANLI BORSA
TÜMÜ

Hastanın kalp verilerini ölçüp iletebilen korse geliştirildi

AA |  01 Eylül 2020 Salı - 17:06 | Son Güncelleme : 01 09 2020 - 17:06

Ege Üniversitesi'nde (EÜ) hastaların verilerini sağlık merkezine internet üzerinden aktararak kalp krizi durumunda uyarı verebilecek akıllı korse geliştirildiği bildirildi.


EÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr.  Selahattin Kıyan, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ı makamında ziyaret ederek,  KOSGEB ileri Ar-Ge desteği ile EÜ Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi  (EBİLTEM) bünyesindeki firmasında yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi.
 
Prof. Dr. Selahattin Kıyan, geliştirdikleri "akıllı kart" taşıyan  korsenin hastadan aldığı kalp verilerini internet aracılığıyla ilgili sağlık  merkezlerine ilettiğini belirtti.
 
Akıllı korsenin "EKG" cihazı gibi çalıştığını belirten Kıyan,  öncelikle "göğüs ağrısı ve nefes darlığı" çeken hasta grubuna yönelik  geliştirilen korsenin herkes tarafından kolaylıkla kullanılabileceğini belirtti.
 
 
EÜ'nün de yer aldığı 3 hastanedeki 341 hasta üzerinde çalışma  yaptıklarını aktaran Kıyan, "Korse sayesinde hastalara doğru ve uygun tanı  konulması, yanlış tanı olasılığının azaltılması ve kalp hastalarının hayatta  kalım oranlarının arttırılmasını sağlanacak." ifadelerini kullandı.
 
Prof. Dr. Selahattin Kıyan, araştırmalarını geliştirdiklerini ve  akıllı korseyi yurt dışına da tanıtmayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.
 
EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ise üniversite çatısı altında  yürütülen bilimsel çalışmalarla birçok ilke imza atmanın gururunu yaşadıklarını  vurguladı.

ETİKETLER

Ege Üniversitesi korse kalp verileri
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.