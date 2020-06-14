Hastaneyi karıştırdılar! 4 doktoru da darp ettiler

Türkiye'deki korona virüs salgını sürecinde canlar pahasına çalışan doktorlar Afyonkarahisar ’da şiddete maruz kaldı. Afyonkarahisar'da korona virüs şüphelisi alkollü 2 kişi, doktorlara saldırdı. Olay, saat 02.30 sıralarında Afyonkarahisar Devlet Hastane si Kovid Tecrit Bölümü'nde meydana geldi. Kovid-19 şüphesiyle hastaneye getirilen ve alkollü olduğu öne sürülen 2 şahsa test yapıldı. Sonuçları temiz çıkan şahıslar saldırgan tavırlar sergilemeye başladı.

Bunun üzerine nöbetçi doktorlar Serkan Özdemir, Mert Bozok, Murat Cimbar ve Caner Tonkaz, şüphelileri sakinleşmeleri yönünde uyardı. Buna karşı çıkan 2 saldırgan, 4 doktoru darp etti. Daha sonra saldırganlardan biri doktorları, "Bir kamyon adam yığarım. Bu nasıl hastane? Pompalı tüfek getiririm, sizi tararım" diyerek tehdit etti. 2 şüpheli daha sonra olay yerinden hızla uzaklaştı.