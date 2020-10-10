11 Ekim 2020 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.166 1.32 EURO 9,3020 -0.52
USD 7,8560 -1.10 ALTIN 487,380 0.81
CANLI BORSA
TÜMÜ

Hastaneden kaçmak isteyen corona hastası ağır yaralandı

AA |  10 Ekim 2020 Cumartesi - 23:37 | Son Güncelleme : 10 10 2020 - 23:37

Erzincan'da yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastaneden kaçmak isterken 10 metre yükseklikteki balkondan düşen kişi ağır yaralandı.


Bir süre önce Kovid-19 testi pozitif çıkan Erkan A. (40) durumunun ağırlaşması üzerine Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
 
Tedavisi sürerken buradan izinsiz ayrılmak isteyen Erkan A. sağlık personeli tarafından uyarılmasına rağmen ısrarını sürdürdü. Bunun üzerine hastane personeli tarafından beyaz kod alarmı verilerek yardım istendi.
 
Paniğe kapılan Erkan A. sensörlü cam kapıyı kırıp 10 metre yükseklikteki balkondan düştü.
 
Ağır yaralanan Erkan A. sağlık görevlileri tarafından acil servise alındı.
 
Polis, hastanede inceleme başlattı.

ETİKETLER

corona virüs balkon hastane
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.