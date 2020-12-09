Hastaneden çıkan Başkan Muhittin Böcek'ten iki hamle! Ortalık karıştı...

Koronavirüs tedavisinin ardından yaklaşık 4 ay sonra görevine başlayan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ilk icraatı Genel Sekreter Cansel Çevikol'un Başkan Vekili Mehmet Hacıarifoğlu tarafından sınırlandırılan yetkilerini geri vermek oldu. Aynı zamanda Hacıarifoğlu imzasıyla Genel Sekreter Yardımcısı olarak atanan Hüseyin Karakuş ise uzman olarak görevlendirildi. Ortalık karıştı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in koronavirüs tedavisinin devam ettiği sırada Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Hacıarifoğlu ile Genel Sekreter Cansel Çevikol yetki tartışması ile gündeme gelmişti. Yaşanan tartışmaların ardından Hacıarifoğlu, Genel Sekreter Cansel Çevikol başta olmak üzere bazı bürokratların yetkilerini sınırlandırdı. Kararın ardından Böcek'in imzaladığı iddia edilen belgeyle 10 gün süreyle meclis üyesi Oktay Başaran'ın 23 Kasım'dan itibaren de Böcek dönünceye kadar meclis üyesi Büşra Özdemir başkan vekili olarak görev yapacağı duyuruldu.

Ancak bu belgenin ardından Hacıarifoğlu, bu belgenin sahte olduğu ve görevinin başında olduğunu açıkladı. Ayrıca Böcek'in tedavisinin devam etmesi nedeniyle imzalı da olsa belgenin onaylanıp onaylayamayacağı konusunda hukuki tartışma başladı. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürü Küşat Kırbıyık yaptığı açıklamada, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in hastalık izninin devam ettiği süre boyunca belediye başkanlığına ait tüm yetkilerin başkan vekili tarafından kullanılması gerektiği, aksi halin ise idare hukuku açısından idari işlemin unsurları arasında yer alan yetki unsurunun zaman bakımından kullanılmasına dair esaslara aykırılık teşkil ederek, yetki gaspı oluşturacağını belirterek tartışmalara nokta koydu.

Yaşanan olayların ardından ise iddiaya göre CHP Genel Merkezi'nin isteğiyle daha önce Ankara 'da Milli Eğitim Bakanlığı'nda bürokratlık görevinde bulunan Hüseyin Karakuş, Başkan Vekili Mehmet Hacıarifoğlu imzasıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde araştırmacı kadrosunda görev yapması için Bakanlığa bir yazı iletildi. Bakanlığın onay vermesinin ardından Karakuş, Büyükşehir Belediyesi'nde Genel Sekreter Yardımcısı olarak göreve başladı.

YETKİLERİ ALDI

Yaşanan tüm olayların ardından 108 gün sonra hastaneden taburcu olan Muhittin Böcek, dün itibariyle belediye binasına gelerek koltuğuna oturdu. Böcek, ilk olarak Başkan Vekili Mehmet Hacıarifoğlu ile Genel Sekreter Cansel Çevikol ile görüştü. Görüşmenin ardından yapılan resmi duyuruda Böcek'in 8 Aralık itibariyle göreve başladığı belirtildi. Yaklaşık 4 ay sonra göreve dönen Muhittin Böcek'in ilk işi ise yaşanan yetki krizinin ardından yetkileri sınırlandırılan Genel Sekreter Cansel Çevikol'un yetkilerini geri vermek oldu. Çevikol'un yetkilerinin geri verilmesi ise belediye içerisinde çalışanlara tebliğ edildi. Ayrıca kısa bir süre önce Genel Sekreter Yardımcısı olarak göreve getirilen Hüseyin Karakuş ise görevden alınarak Özel Kalem Müdürlüğü bünyesinde uzman olarak görevlendirildi.

PARTİDEN TEPKİ

Hüseyin Karakuş'un görevden alınmasına ise partililer tepki gösterdi. Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek'in görevine dönmüş olması bizleri son derece mutlu etmiştir. Ancak Genel Merkezimiz tarafından önerilmiş olan Sayın Hüseyin Karakuş'un görevden alınmış olması bizleri ve Parti tabanımızı derinden üzmüştür. Umuyorum ki bir an önce görevine iade edilecektir."Şahin'in bu paylaşımı yüzlerce beğeni alırken, birçok kişi tarafından da paylaşıldı.

İL BAŞKANI TEPKİ GÖSTERDİ

CHP Genel Merkezi'nin önerisiyle Genel Sekreter Yardımcısı olarak göreve gelen Hüseyin Karakuş'un görevden alınmasıyla ilgili tepkiler büyüyor. İl Başkanı Nusret Bayar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla alınan kararı eleştirerek, örgütte karar nedeniyle rahatsızlık olduğunu belirtti. Bayar, Uzun süren tedavi sürecinin ardından hastalığını yenerek aramıza dönen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek'in görevine başlaması bizleri son derece mutlu etmiştir. Fakat göreve gelir gelmez ilk icraat olarak Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun önerisiyle Antalya'ya gelip görevine başlayan Hüseyin Karakuş'un görevden alınması örgütte ciddi rahatsızlık yaratmıştır. Konu ile ilgili tasarruf yine Belediye Başkanımızındır ama Genel Merkezimizin önerisi doğrultusunda bu kararın tekrar gözden geçirilmesini ve Hüseyin Karakuş'un görevine iade edilmesini umuyoruz" dedi.

'BU PARTİ BU DAVRANIŞI HAK ETMEDİ'