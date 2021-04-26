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Hastanede yangın paniği

Ozan URAL-Buğra AKAY / İSTANBUL,(DHA) |  26 Nisan 2021 Pazartesi - 7:11 | Son Güncelleme : 26 04 2021 - 7:13

Pendik'te özel bir hastanenin jeneratör odasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın paniğe neden oldu.


Yangın, Pendik, Bahçelievler Mahallesi, Aydınlı Yolu Caddesi'ndeki özel bir hastanenin dışındaki jeneratör odasında saat 00.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Hastane çalışanlarının haber vermesi ile olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri ufak çaplı yangını kısa sürede söndürdü. Olayda yaralanan ve can kaybı yaşanmazken hasar oluştu. Yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma devam ediyor.
 

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İstanbul pendik hastane
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