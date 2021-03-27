Hastanede skandal görüntüler! İlaçları çaldılar

Adana merkezli 11 ilde usulsüz reçete düzenleyerek kanser hastalarının kullandığı ilaçları alıp, başka ülkelere satmaya çalışan, devleti 12 milyon 523 bin lira zarara uğrattığı öne sürülen şebekenin iki üyesi İsmail E. ve Veli T.’nin, hastanede ilaçları çaldığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Bursa, Ankara, Kayseri, Antalya, Osmaniye, Gaziantep, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan teknik ve fiziki çalışmalarla usulsüz reçetelerle kanser hastaları ve organ nakli olan hastaların kullandığı ilaçları alıp, başka ülkelere satmak isteyen, uyuşturucu özelliği taşıyan ilaçların ticaretini yapan şebekeyi deşifre etti. Savcılığın gözaltı kararı çıkartmasının ardından aralarında İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli müdür yardımcısı 4 doktor, 2 sağlık merkezi çalışanı, 2 biyolog, 11 eczane ve ilaç firması çalışanının da bulunduğu 46 kişinin yakalanması için 19 Şubat’ta Adana merkezli İstanbul Diyarbakır , Şırnak ve Van 'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 46 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 36 bin 240 ABD Dolar ı, 230 Euro ve 17 bin 950 TL, çok sayıda ilaç, Suriye uyruklu kişilere ait kimlik fotokopileri ele geçirildi.

12 MİLYON 523 BİN LİRALIK VURGUN

Şebekenin kanser hastalarının kullanması gereken ilaçları Azerbaycan , Suriye, İran ve Irak 'taki bağlantılarına satmayı hedefledikleri tespit edildi. Polisin 22 aramada ele geçirdiği 9 bin 177 kutu faturasız ve reçetesiz ilaçların piyasa değeri ve şüphelilerin kendi arasında yaptığı para transferinin toplam 12 milyon 523 bin 111 TL olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 46 şüpheliden 10’u savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, 36’sı ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘rüşvet’, ‘resmi belgede sahtecilik’ ve ‘kamunun zarara uğratılması’ suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden biyologlar İsmail E., Veli T., doktorlar Zeynep K., Metin D., İflah K., eczacılar Mehmet Naci Ö., Şahin E. ve Yakup Ç. ile bu şüphelilerle birlikte çalıştığı tespit edilen Cevat E., Melih K., Nede O., Mustafa Ö., Eda Z., İsmail S., Yusuf Ü., Ahmet E., Kenan E. ile İran uyruklu Navid K. tutuklandı. İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Y.C.’nin de aralarında bulunduğu 18 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

‘BİYOLOGLARIN İLAÇLARI ÇALMA ANLARI ORTAYA ÇIKTI’

Olayla ilgili soruşturma sürerken, operasyonda İstanbul'dan Ankara'ya gönderilen kargoda 450 bin liralık 116 kutu ilaç ele geçiren polis, bu ilaçların hastanede biyolog olarak görev yapan İsmail E. ve Veli T.'ye geldiğini tespit etti. Ayrıca bu kişilerin hastanedeki depolarında 58 kutu kanser ilacı ele geçirildi.

Yapılan araştırmada polis, İsmail E. ile Veli T.’nin, hastanede ilaçları çaldığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntülerine ulaştı. İsmail E. ve Veli T.’nin kanser hastalarına vermeleri gereken ilaçları tıbbi eldivenlerin içine gizleyip, serumlara ağrı kesici ve vitamin enjekte ettikleri belirtildi.

'KANSOROJEN OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM' SAVUNMASI

Mahkemedeki ifadesinde suçlamaları reddettiği öğrenilen şüphelilerden İsmail E.’nin, "İlaçlar bozuktu. İçeriğinde kanserojen olduğunu düşündüğüm maddeler vardı. Hastalara vermek istemedim" dediği öğrenildi.

Veli T.’nin ise, "İlaçları dolabıma başkası koymuş" diyerek kendisine kumpas kurulduğunu anlattığı iddia edildi.

Bu arada, polisin incelemeleri sonucu ilaçlarda kanserojen madde olmadığı ve çete üyelerinin yolcu otobüsleri ve kargo şirketleri vasıtasıyla ilaçları İstanbul'a, oradan da Türkiye'nin diğer kentlerine, kargo başı 350 dolar ücretle gönderdiği ortaya çıktı.